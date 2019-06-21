鄭若驊：對引起紛爭惋惜難過 未回應會否道歉問責

修補撕裂 胡志偉促撤控示威者

另外，上周三（12日）反修例行動發生警民衝突，多名示威者因涉不同罪名被捕。民主黨主席胡志偉昨接受商台訪問表示，若政府希望與社會重新接軌，修補撕裂，應以緩和寬鬆的方法處理事件，不應以暴動罪檢控「過激行為」，即使要檢控也應以相應罪名，例如普通襲擊或襲擊引致他人受傷。但他強調政府應撤銷對所有示威者的控罪，並停止搜捕。

胡志偉形容，政府要與社會修補撕裂便需「情理兼備」，除撤回檢控，亦應展開獨立調查，就如六七暴動般，政府須審視社會發生何事，從而令政府有真正反思，否則會重複犯錯；批評政府缺乏反思能力，以為只要加強鎮壓便能維護統治。

公民黨黨魁楊岳橋認為，撤銷所有控罪是正確方向，他以台灣「太陽花運動」為例，認為任何有遠見和胸襟的政治家，在社會發生重大衝突和傷痕後，應放棄追究，這才能與社會重建關係。

葛珮帆：不檢控開壞先例

民建聯立法會議員葛珮帆認為，撤銷控罪會開壞先例，若因犯罪者的身分而不予控告，便會變成人治。她說民主派應奉勸年輕人以和平理性方式、而非透過暴力表達意見，而政府亦已開始修補社會撕裂，如暫不推動《國歌法》，並着重經濟民生議題。

大狀：胡仙案公眾利益為由不檢控

大律師黃宇逸說，同一行為以什麼控罪檢控，律政司主要考慮控罪能否反映罪責，律政司的《檢控守則》提及，檢控與否的決定除視乎證據是否充分，亦要考慮公眾利益等因素。黃以回歸初期的「胡仙案」為例，指律政司當年以公眾利益為由，運用酌情權決定不檢控，但胡仙案的處理手法引起不同意見，律政司的檢控決定亦可受到司法覆核挑戰。

律政司：提控按實際案情

須證據充分符公眾利益

律政司回覆本報查詢稱，就着每宗案件的刑事檢控決定，律政司均按實際案情、證據、檢控守則和適用法律作出，律政司決定應否提控時，必須依據守則指引，除非有充分可被法院接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，並且符合公眾利益，否則不應展開檢控。

（反修例風暴）