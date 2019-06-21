民間升級包圍 政總今關閉 泛民籲警勿用武力 警要求保持和平

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昨午死線 特首辦：林鄭周二已致歉

修訂《逃犯條例》風波未息，大專學界及多個團體將昨午5時定為「死線」，要求特首回應撤回修例、收回「暴動」定性、撤控示威者及追究警方濫權4項訴求，否則今晨把行動升級。對於示威者訴求，特首辦昨日稱特首林鄭月娥在18日（周二）見傳媒時，已就政府修例工作不足及引起社會矛盾、紛爭及焦慮向市民致歉；特首知道年輕人希望她懂得聆聽、尊重和關心年輕人，未來會在適當時候多接觸和了解他們的想法。特首辦呼籲市民表達意見時會繼續採用和平理性的方式。

政府昨日宣布，基於保安考慮，政府總部今日暫停開放，職員毋須返回政總工作，並應按照所屬決策局或部門的應變計劃工作。據知，部分部門會遷至其他地區的備用辦公室工作，據悉林鄭月娥昨日亦無返回特首辦，只留在中環禮賓府辦公。

百人留守示威區 今晚太古廣場悼念

記者昨午在金鐘一帶觀察，特首辦內可見最少有12輛警車，添華道有5輛，但未見太多警員。昨日有百多名示威者留守立法會示威區，以聊天、唱歌為主，氣氛大致平靜。

大專學界昨日宣布行動升級，今早發起不合作運動包圍政總，呼籲早上7時在金鐘海富天橋會合。另一邊廂，今晚9時在太古廣場外有悼念活動，紀念上周六墮斃的反修例示威者梁凌杰。

Telegram群組籲全民野餐

未見主流行動共識

有討論今日行動的Telegram群組發表「聯合群組聲明」，呼籲市民一同參與、展開不合作運動，包括呼籲在立法會外「全民野餐」，並稱「如人流過多可前往特首辦、警察總部及禮賓府等地」，但未見有主流行動共識。青年新政亦是聯合群組名單的團體之一，召集人梁頌恆稱，今日第一步料先圍堵政總，顯示對準政權，但他估計示威者將會「各自修行」。他說「無人想有衝突」，但有時衝突並非示威者所想。

家長團體留金鐘支援年輕人

家長聯盟、文化監暴等多個文化、宗教團體昨要求林太與年輕人對話，紓解危機，並答應學生訴求，團體昨夜留守金鐘，支援今早發起行動的年輕人。

民主派會議召集人毛孟靜稱，曾向政府要求警方勿用武力、不開槍，對方亦要求示威者保持和平；她說民主派立法會議員尚未有分工，但均會在立法會內守候。工黨張超雄稱民主派議員會在前線監察警方。

民陣指和平行動會參與

教育界議員葉建源稱，民間升級行動具體情况未明朗，呼籲所有參加者注意自身安全，並提醒未成年中學生「絕不適宜前往可能發生衝突的地區」。民陣召集人岑子杰昨出席商台節目時說，今日大專學界發起的屬和平行動，民陣會是參與者。

（反修例風暴）

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