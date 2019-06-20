牧師：倘再行動 伴隨群眾

牧師陳恩明說，自己年紀雖大，亦有看到「連登仔」的訴求。他指政府要撤回修例而非暫緩，又要求撤回6．12衝突的暴動定性，並成立獨立調查委員會追究警方「暴行」。

夏志誠憂政府不理「死線」再爆衝突

天主教正義和平委員會等昨晚亦在終審法院外舉辦「免於恐懼的自由」祈禱會，逾500人參加。天主教香港教區輔理主教夏志誠呼籲政府盡快撤回修例，才能讓市民真正免於恐懼。他希望特首可成立獨立委員會調查6．12衝突，「特首在記者會中多次提到要『尊重制度』，這（調查委員會）就是其中一種制度！」

有網民及大專學界要求政府在今午5時前撤回修例等，否則行動升級，夏志誠擔心政府不在「死線」前回應，會再引發衝突，「（香港）不可以承受更多撕裂」，希望政府順應民意，回應市民一直清晰又堅定的訴求。他說天主教教區未商討市民設下「死線」的事，因此未知教區有何行動。他強調教區不贊成暴力，因方法不公義。

（反修例風暴）