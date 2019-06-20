警打被制服示威者 團體轟非法武力 湯漢籲獨立委會徹查6．12衝突

明報記者

警：可投訴

本報昨就兩段網上片段向警方查詢，包括片段中涉事警員的行為是否違犯武力指引，以及警方會否內部調查。警方未有正面回應，僅指任何人如認為於警方處理任何事件時受不合理對待，可向投訴警察課投訴。

本月12日有片段拍攝到一名女子在立法會示威區被警員制服倒地後，多名警員隨即以警棍或盾牌擊打她，維持約8秒，該女子一直抱頭瑟縮。另一段由香港大學學生會校園電視拍攝的片段，可見一名捧着一箱水的男子被10多名「速龍小隊」成員制服並以警棍擊打，其後有警員壓在他身上。

民權觀察成員王浩賢看過上述片段後分析，首段片段警員明顯使用過度武力，片中女子被制服在地後，多名警員仍以警棍及盾牌攻擊她。他說在制服示威者後再使用武力，便屬過度及非法武力。至於第二片段，他認為警員同樣使用過度及非法武力，即使警員認為有合理原因拘捕一個人，但以當時警力與警員裝備，根本毋須使用警棍或拳打腳踢，况且片中男子根本沒有激烈反抗。

達目的要停手 被質疑私刑

王浩賢認為兩片中的警員行為皆違反警方使用武力原則，包括只在有需要或有明確目的才使用武力、應使用最低武力、在達到目的後應停止武力。他說片中警員「似是為了發泄及懲罰」，憂慮有警員「使用公權力行私刑」。他促請政府委任獨立調查委員會，還原事實，檢討警方部署、使用武力手法及情况，「必須向前看」。

此外，天主教香港教區宗座署理湯漢樞機及香港基督教協進會主席蘇成溢牧師昨發聲明，呼籲政府成立獨立委員會徹查6．12警民衝突的真相，「俾能鑑往知來」。兩人亦對特首林鄭月娥向市民公開道歉並承認自己不足，深表認同，但仍呼籲政府考慮廣大市民的強烈要求，明確表明是「撤回法案」。

（反修例風暴）