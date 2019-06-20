稱不出口現衝突國家 「因應港政局」 德槍廠停供MP5配件

明報記者 陳冬綾

德國新聞通訊社DPA於2016年底引述生產MP5衝鋒槍的德國廠商Heckler & Koch一名匿名經理稱，隨着德國增加對軍備出口的管制，該廠日後只會向北約成員國或成員伙伴國中「民主」和「無貪污」的國家出售武器。翌年有本港傳媒報道，香港警隊要求添購MP5時被該廠拒絕，警方轉而測試美國的SIG MPX-K作為替代選擇。當時該廠拒絕評論事件。

認停供港警數年槍支

因應上周三警方行動，本報向多個向警隊提供武器的國家及廠商查詢。Heckler & Koch昨回覆時首次承認過去數年已停止向香港警方供應MP5槍支，現時亦無意恢復供應。該廠強調與香港警方有長久、互信的合作關係，但有留意本港近日的政局發展，決定不再向本港供應MP5衝鋒槍的配件，即使有出口許可證，亦會停止輸出有關配件。該廠商亦稱，其道德標準是不向任何正發生衝突或參與衝突的國家輸出槍械。

警早覓替代 料影響不大

本港警方回應稱，裝備部署等屬行動細節，不便公開。警隊不時檢視物品及裝備，以確保能配合實際行動需要，並因應需要，按政府既定採購程序，購入合適物品及裝備。

現時警隊的特警部門包括特別任務連（飛虎隊）、機場特警組及反恐特勤組等均有使用MP5。據了解，警隊會檢視是次停止供應MP5配件的影響，但因應前年警方已開始測試新槍作為替代槍選，而現有的MP5若要更換配件，可先在舊槍拆除配件更換，故料影響不算太大。

林卓廷：或需購中俄貨 要再適應

立法會保安事務委員會委員林卓廷認為，國際知名廠商拒絕向本港供應槍械零件，「係一巴打落香港政府度」，會加快淘汰警隊MP5槍支，因缺乏原廠零件，難以保養，會加快損耗。他又說，若歐美等先進國家均拒絕向本港警方提供槍械，警方或要向內地或俄羅斯購買，有關警員或需重新適應及訓練，加重人力資源負擔。

本報亦曾向歐盟、英國、德國及美國相關部門查詢，上周警民衝突會否影響該國向本港輸出武器。歐盟外交及安全政策發言人稱，歐盟成員國對批准出口許口證有共同標準，但最終是否批准由各成員國自行決定。英國政府發言人表示，會繼續謹慎檢視出口國防物品，若發現任何出口證不符該國準則，包括與人權有關準則，會撤銷相關許可證。美國及德國相關貿易部門則未有回應。

上周四英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺（Mark Field）亦於下議院會議透露，英國政府今年4月拒絕發出出口防暴盾到香港的出口證。

（反修例風暴）