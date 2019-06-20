中信示威者夢見催淚彈驚醒

社工入組談天 圍圈唱歌畫畫

Telegram號召的「召集中信倖存者疏導情緒圍爐集會」昨晚在立法會示威區舉行，約70多人分成多個小組，部分組內有社工或心理輔導員與人談天紓解情緒；也有小組圍圈唱歌、畫畫等。

昨晚參與集會的阿娟（化名）說，6月11日晚起通宵留守添馬公園，已十分疲倦，沒打算走到最前；翌日下午約3時得知或會有事情發生，故在民陣的台後觀察，突然看到一堆人衝去中信大廈，發現警方已施放催淚彈。她本以為自己在一個安全的位置，怎料發現不止眼前有催淚彈，「後面也有」，一群人馬上跑入中信大廈，「近乎人踩人」。

她說，近日發夢不時都會重現當天催淚彈爆開的一剎那，然後驚醒，但由於需要繼續工作，故一直沒機會接受輔導，也不太認為輔導有用。她昨晚來集會，只盼事情不止限於網上流傳，盼能尋找一班當天都在中信的「同路人」。

調查：逾半年輕集會者感無力

另一名出席集會的基督徒Samuel表示，從6月11日開始在金鐘唱詩，喉嚨也變得沙啞，「辛苦過返工」，有時會問「為什麼要走得那麼前？」他不懂處理情緒，於是開始以畫抒情。

另外，突破機構在本月12至15日，於金鐘訪問562名反修例集會中的10至29歲參與者，發現95.5%受訪者認修例破壞言論自由及司法獨立；84%上街是因修例有違公義及個人價值；73.5%希望改變政府決定，但57.3%認為市民「做乜都無用」。

突破機構事工研究及發展部經理陳競存認為，調查顯示參與集會的青少年對言論自由、法治和公義的重視和追求，即使知道影響政府的可能性不大，仍按信念表達自己認為正確的價值。

（反修例風暴）