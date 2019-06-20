4警協會反對獨立委會調查

警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會、警察隊員佐級協會昨晨與警務處長盧偉聰在灣仔警察總部會面。

4協會於會後致函同袍，信件以「團結一致 迎難而上」為題，指會上向警隊管理層表達自本月9日示威活動以來警員身心承受異常巨大壓力，被示威者指罵侮辱及衝擊，亦有警員及其家人受網絡欺凌及恐嚇，包括被「起底」，形容「整個社會已瀰漫着一種前所未有的仇警情緒」，並指社交媒體出現不實消息及報道，分化政府與警隊及離間警員關係。

行動處長率領檢討 「免受無理指控」

協會引述盧偉聰在會上指，會維護警員在依法執行職務時應有保障，亦會跟進及支援情緒受困擾的警員及其家屬。協會透露，盧偉聰已指派一個由行動處處長率領的檢討委員會，會包括職方代表，全面檢討今次警方行動，「免人員受無理的指控」。

警方在facebook上載短片指，盧偉聰在會上肯定警員工作，並感謝警員在艱難時刻仍盡忠職守，寄語警隊上下一心，堅守崗位，不偏不倚維持職務。

（反修例風暴）