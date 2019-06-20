速龍制服無編號 李家超：無位 稱明白公眾關注會檢視

明報記者

李家超又強調，當日有示威者攻擊警方，嚴重破壞公眾秩序，警方別無選擇下，是以「必要和適當」的武力驅散人群。

人權組織「民權觀察」表示，速龍小隊在2016年旺角大衝突執勤時，制服上仍有展示警員編號，質疑現時制服無展示警員編號，是蓄意阻礙市民辨識警員身分。民權觀察指速龍小隊的頭盔印有「警察POLICE」字樣，指戰術背心是有位置展示警員編號，而警方指制服「無位置」展示編號實屬荒謬，侮辱市民智慧。

「港姐泳衣都展示編號 成副武裝冇位？」

人民力量立法會議員陳志全昨在社交媒體引用網民質疑，批評「港姐套泳衣咁少布都展示到編號，你（速龍小隊）成副武裝話冇位？」翻查上周三衝突相片，有速龍小隊警員在胸口位置展示其官階識別，亦有人將「速龍」圖案徽章扣在頭盔，但無展示編號，警員亦戴上眼罩及面罩。民陣今日將到投訴警察課，投訴警方過度使用武力。

李家超昨出席立法會急切質詢環節，交代警方當日使用武力的情况。作為局長，李家超昨日釐清關係，指明任何行動均由警隊執行，指警隊最高負責人是警務處長，自己沒參與行動的任何事情。

指警務處長最高負責人 李稱無參與行動

議會陣線區諾軒質疑，警方當日向示威者頭部和眼部開槍，是否以最低武力達致驅散目的。李家超回應指，警員當時有作出警告，如使用某些裝備時，會瞄向某人身體的最大部分，但當時情况混亂，所有人士都在移動，如果警方收到投訴，會由警方投訴警察課和監警會調查和審核。

近日廣傳的多段網上片段，顯示警方在當日衝突中，向退卻示威者的前後方發射催淚彈，示威者被逼入附近大廈，多名民主派昨質疑，警方此舉有可能造成人踩人。李家超回應指，若只看某些片段，不能掌握全部情况，強調警方現場指揮官是按實際情况作「專業判斷」，投訴警察課會全面檢視有關資料，判斷警方是否符合指引。

（反修例風暴）