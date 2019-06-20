被指有共通系統 醫局警隊稱無用 區結成：警公院拘人 不信任「傳染」至醫局

區憂猜疑澄清不斷 阻求醫

區結成說，昨不斷有在醫管局工作的親友向他查詢，他質疑警方當初有否必要在醫院拘捕傷者，導致公眾有陰影投射。

警方昨回應，沒就「6．12衝突」啟動MIIDSS，而MIIDSS與衛生署電腦系統沒聯繫，警方不能查閱衛生署電腦系統內資料，並只在收到衛生署要求及資料後，才啟動系統分析傳染病個案。警方消息人士解釋，MIIDSS在爆發大型傳染病時使用，SARS時設立用作追蹤病源，警方只會與衛生防護中心交換資料，而醫管局提供的資料要經衛生防護中心提供，不存在警方系統可連接醫管局。

醫局：SARS後無再用

醫管局回應，2003年SARS是透過MIIDSS運算能力追查接觸者，之後再沒類似形式的資料傳送，盼病人私隱的評論建基於事實，避免打擊醫患關係。該局又稱，已決定為急症室電腦的「急症室資訊系統」安裝閒置15分鐘自動登出的功能，亦有屏幕保護程式，今起會關閉「急症室資訊系統」內「災難」單元的「報告」及「列印」功能，須透過個人密碼登入方可閱覽或列印病人清單。

（反修例風暴）