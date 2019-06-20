國歌法暫緩二讀表歡迎 泛民：建制配合政府降溫

本月初，政制局預告會於26日就國歌法恢復二讀，然而因應立法會審議情况，再由7月3日押後至7月10日。政制局長聶德權在昨日信中稱，押後國歌法恢復二讀，是因為多名議員表示將提出修正案，認為未必有足夠時間完成審議。

毛孟靜認為，政府十分緊張國歌法立法，今個年度未能通過，若有人在10月1日「噓國歌」便不好看，惟經周日200萬人上街後，建制派「全力配合政府降溫」，互相「扯貓尾」。民主黨林卓廷稱，政府仍未回應市民訴求，令社會形勢仍見緊張，若將任何爭議議案提交立法會審議，只會火上加油。

廖長江說，梁君彥提出國歌法不要恢復二讀前，事先沒有與建制派討論，但聽不到陣營內有人反對。身兼內會主席的民建聯主席李慧琼表示，經修訂《逃犯條例》事件後，若要在暑假前恢復二讀國歌法，會令政府「政治能量」都用在國歌法方面，現時社會對立，或會令議會再次陷入混亂。

明日大嶼研究撥款議程調至最尾

此外，政府亦將有爭議的「明日大嶼」研究撥款，由立法會財委會議程第3項，調動至第21項、即最後一項。財委會主席陳健波昨稱，相信難以在今個立法年度（至7月）批出相關撥款，他感到很可惜；現時政治形勢下，有議員會借財委時間宣泄，他認同政府應該先聚焦民生。

毛孟靜表示，財會議程第二項的橫洲計劃撥款亦應押後，因為亦有爭議。實政圓桌田北辰認為，現時所有具爭議的議題都應暫緩，留待10月復會再慢慢討論；但對香港未來有正面影響的議題，例如「明日大嶼」等，便不應因為修例事件「陪葬」。

（反修例風暴）