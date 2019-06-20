人數不足流會 泛民批逃避討論警濫權 建制認故意不開會：議題不安

尹兆堅點算法定人數時，已進入由工聯會何啟明提出「匯款至內地」的口頭質詢。流會時，只有自由黨黨魁鍾國斌、何啟明、民建聯蔣麗芸及實政圓桌田北辰4名建制派在席（不計立法會主席梁君彥）。

尹兆堅在流會後批評，建制派逃避討論警方濫權問題，他點人數是想逼建制派返回會議廳，強調開會是議員的責任，斥建制派有愧於社會。公民黨黨魁楊岳橋稱，流會的責任在於建制派，形容建制派有系統地離開會議廳。

建制派「班長」廖長江昨日形容，相信尹兆堅提出點人數，或是跟建制派一樣希望可「停一停、想一想」，建制派的做法可能是對應了尹兆堅的意願。

流會後，梁君彥說諮詢建制派及民主派後，因不夠法定人數，故不會復會。他說，原定昨日會議兩項延展附屬法例修訂期限的擬議決議案，及民主黨鄺俊宇提出休會辯論警方上周三處理示威手法，此動議亦將失效，下星期三的會議不會處理。

（反修例風暴）