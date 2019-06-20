民陣周日不遊行：升級須和平 大專定今午死線 或支持民間不合作運動

明報記者

被問警力安排 會否再開槍

李家超：警方會按評估行動

保安局長李家超昨被問到將安排多少警力應付升級、會否再次施放催淚彈或開槍，他稱一向呼籲以和平、理性、有秩序方法表達意見，警方會按照他們對事件的評估，採取適當行動。

連登討論區，中大、科大等6個大專學生會，以及學聯，先後要求政府今午5時前回應4項訴求，包括撤回修例、收回上周三衝突「暴動」定性、撤銷所有相關控罪、追究警隊濫權，否則明早行動升級。大專學界升級方向包括呼籲市民明日到政總外和平表達訴求，亦會支持阻塞港鐵等民間不合作運動。

民陣下周落區打輿論戰 籌備七一遊行

民陣、民主派昨開會商討未來行動，對於網民稱行動升級，民陣召集人岑子杰說民陣會參與和平集會，以及悼念活動。民陣副召集人陳皓桓稱，各人有不同意見，民陣只能現場了解，並看有什麼可支援，若收到各團體發起行動的資訊，會協助發布。

岑子杰並稱，下周日將在地區打輿論戰，亦會努力籌備七一遊行；至於是否七一前都不會發起其他大型群眾運動，他說「不一定」。他並稱今日將前往投訴警察課，投訴警方上周三武力對付和平集會，亦正草擬聯署，明將聯同人權及監察警權團體，啟動監察警權運動。

民主派會議召集人毛孟靜表示，希望年輕人堅持「不流血、不被捕、不犧牲」原則，民主派會監察警方行動。

有與會者稱，若下周日亦辦遊行，加上七一，意味會連續4周遊行，有人認為6．16的200萬人遊行已清晰反映民意，可先稍作休息。另一民主派議員稱，觀乎現時的民間升級行動，大專學界亦是強調和平。他認為近日政府、建制派常將衝突場面掛在嘴邊，故行事要小心。

上周三拒議員入立會 梁君彥：因有暴動

立法會主席梁君彥稱，大部分市民都是和平、理性表達意見，但當認為保安有危險，就會升級到「黃色警示」。至於上周三有民主派議員在警方發射催淚彈後被保安拒絕進入立法會，他說當時立法會外有「暴亂」，做法是保安考慮，行管會未來會檢討安排。

另外，特首林鄭月娥前日召開記者會道歉，但未明言「撤回」修例，行政會議成員、民建聯葉國謙當日早上稱林太「可能要在身體語言上讓公眾感受歉意」，他昨接受電台訪問時說，對於見不到林太鞠躬道歉，市民感到「可能有一定的落差」，但認為以林太在修例進程上一直以來的強勢和執著，當日的道歉是有誠意的。

（反修例風暴）

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