學者：不信政府累積多年 市民傾向信傳言

DQ、疑似種票 致選舉制度失信

香港中文大學新聞與傳播學院院長李立峯留意到，無論建制和非建制陣營近期都傳出「疑真疑假」流言，目的似都是影響大眾對社會某一重要事件理解，以及其動員能力。

李立峯認為，昨日涉及選民登記的傳言，將換身分證和取消選民資格聯繫起來，是基於市民多年來累積對選舉制度的不信任，指過去多次選舉發生的疑似「種票」案、遺失選民資料，到取消議員資格和選舉資格（DQ），都令人感覺選舉制度愈來愈不公平。他續說，當傳言配合對政府累積多時的不信任，市民就有「背景」（background）去相信傳言，即使官方澄清也難令人相信，「不是你走出來話沒這件事，市民就會信你」。

李立峯指，市民對制度的信任是根據其「往績」（track record）建立，如政府要重獲信任，未來將要花以年計的時間建立，其中不單是改善公關手段，如開誠布公、不再「擠牙膏式」回應，最重要是讓市民看到公平、公正的制度運作，例如委任什麼人到各大委員會。他又以選舉作例子，指未來會否繼續取消議員資格、選舉資格，也是大眾能否重拾對選舉公平的信心的元素之一。

醫管局：研加強資訊系統保安

另外，醫管局前日稱急症室電腦系統不用額外登入可閱覽，但該局沒授權醫護提供資料予警方，但仍未能釋除疑慮。公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、衛生界特首選委昨發聲明要求更正系統和徹查事件。私隱專員公署至昨午接獲22宗投訴和查詢。醫管局昨晚再補充，急症科統籌委員會已開會研加強「急症室資訊系統」保安，包括研究不影響急症室運作下，要登入才能查敏感資料。

（反修例風暴）