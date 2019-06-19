網傳換身分證失選民資格 選舉處：不會單方面取消

連登討論區前日有人報稱，有去年曾投票的人，檢查選民登記時發現自己變成了非選民，呼籲市民上網檢查選民登記冊。本報翻查入境處的香港居民身分證申請書，其中丙部一欄有一選項，要求選民聲明明白申請書內容的個人資料會轉交選舉事務處，作為修訂選民登記冊的用途。

入境處系統問題影響資料更新

選舉事務處昨澄清，確定沒有選民因換領新智能身分證而失去選民登記身分，並指去年1月27日至今年5月31日約28萬名選民換身分證時，授權入境處將其資料轉交予選舉事務處。惟選舉事務處於6月3日接獲通知，入境事務處電腦系統出現技術性問題，導致只能把當中5萬名選民資料交予選舉事務處。入境處其後於6月5日再轉交餘下約23萬名選民資料。

選舉事務處正全面核對資料，如發現與選民登記冊內的資料不同，會以信件、電話或電郵等途徑聯絡選民以查核及更新資料，重申絕不會單方面取消選民身分。至本月17日，該處已核對約2萬名選民資料，發現約一成選民的住址需更新。

選民如對登記狀况有懷疑，可登入「選民資料網上查閱系統」（www.voterinfo.gov.hk）核實。選舉事務處呼籲選民收到該處信件要求更新住址時，應早日回覆及提供所需文件。

（反修例風暴）