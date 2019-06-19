網民定明午5時死線 周五行動升級 提撤修例4訴求 勇武、和理非「各自做嘢」

應付示威 警部署至周末

據了解，警方留意到網上有人設死線，打算在周五衝擊政府總部，警方為應付反修例示威的「踏浪者行動」（Operation Tiderider）會至少運作至本周末，並視乎情况及風險評估，再決定需否延至7月1日。

Telegram群組昨流傳一份由7個群組聯署的「聯合群組聲明」，要求政府於6月20日下午5時正的限期前回應四大訴求，包括撤回修例、撤銷示威者控罪、追究警隊濫用暴力，以及收回暴動定義，否則行動會於21日升級，又提醒市民不要內訌，「兄弟爬山，各自做嘢」。

區諾軒：示威者本盼泛民設死線

曾勸留守者重開夏愨道的立法會議員區諾軒稱已見該信息，他指示威者最初期望泛民設死線，但泛民未有共識，網民前日起透過公投定出訴求及死線。他表示，特首林鄭月娥昨未回應訴求，「升級行動會發生的」，又認為林太昨言行「挑釁更多人上街，不排除年輕人會有激進行動，和政府決戰」。

鄺俊宇冀特權法查警有否濫暴

頻現身示威現場、被「連登仔」稱為「鄺神」的民主黨立法會議員鄺俊宇昨稱，未知如何應對網民所設死線，需與民主黨商討，期望多開一條議會戰線，運用《權力及特權條例》，調查警員有否濫用武力等。

林鄭月娥昨午4時開記者會期間，約200人在立法會外，大部分人在看直播，見她道歉即起哄；當林太談修例工作已「停止」，示威者大叫「撤回」；至於記者提問會否下台等，示威者則喝采及鼓掌。在記者會後，被問是否收貨，示威者齊聲說：「不收。」

昨午在立法會外的大學二年級學生許小姐批評，林太昨沒回應撤回「暴動」，「只是一味卸膊予警務處長」，若未來有升級行動，她會支持並且參與。

在反修例行動中，「連登」出現大量商討行動帖文，共同主張「不割席」、「不篤灰」的抗爭模式，亦有連登仔提出，「和理非是勇武最強的後盾，勇武是和理非最鋒利的劍」，兩者互補、不可或缺。至前晚警務處長盧偉聰指，小部分示威者參與暴動，其他和平示威者毋須擔心被控暴動罪，連登隨即湧現「警世」文，籲示威者勿被警方分化、「齊上齊落」。

學者：汲佔運教訓 各方「大和解」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，港人汲取佔領運動內訌的教訓，終實現網民與民主派、基督徒「大和解」，他指「連登仔」與民陣可產生相輔相成作用，民陣發起兩次大遊行凝聚民間力量，透過網上指揮及聯絡更易成事。對於網民設下6月20日的死線，他認為政府應思考如何與年輕人溝通。

明報記者

（反修例風暴）