港大月初民調：警隊民望3年新低

港大民研於6月初，即6月9日和16日兩次反修訂大型遊行前，以隨機抽樣電話成功訪問1006名香港居民，了解他們對紀律部隊滿意程度。結果顯示，消防處評分為83.1分，繼續排第1，政府飛行服務隊和醫療輔助隊排第2及第3，海關、入境事務處及民眾安全服務隊則排第4至第6，廉政公署、懲教署及警務處位列第7至第9。

懲教署駐港解放軍同見新低

警務處最新評分為61分，較去年11月調查下降約1.4分，繼續是9個紀律部隊中最低，亦是警務處自2016年5月以來新低。調查亦顯示，警務處的滿意率為50%，不滿率為28%，滿意淨值為正22個百分點，是2015年6月以來新低，平均量值則為3.2分，即整體上介乎「一半半」及「幾滿意」之間。

若論絕對評分，9個紀律部隊全部超過60分，當中5個超過70分，港大民研形容成績理想，但民安隊評分錄得顯著跌幅，懲教署評分則是自2012年中相關調查開展以來新低。駐港解放軍的民望評分為56.8分，同樣是自2012年中相關題目開展以來新低，其滿意淨值為正35個百分點。

（反修例風暴）