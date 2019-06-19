大狀：只吶喊助威 亦可被視暴動

大律師黃宇逸稱，暴動罪要證明實際破壞社會安寧，並非一個低門檻。他稱上周衝突過後，警方亦非全部以暴動罪拘捕，部分是以非法集結拘捕，相信是認為暴動門檻高，故就個人行為控告。

高院法官黃崇厚早前就梁天琦等人暴動案的判辭寫道，暴動罪中的「破壞社會安寧」元素，包括蓄意或威脅使用暴力，以及意圖、知道而罔顧在場者身體、財產受到損害，或該人害怕身體或其財產因襲擊、毆鬥、暴動、非法集結或其他騷亂而相當可能受損。判辭亦寫道，作出「訂明行為」可以是被告與集結者有共同目的，或蓄意鼓勵會作出「訂明行為」的人。

遞磚及後排戴頭盔或可被控

黃宇逸認為，這意味在旁吶喊助威，亦有可能被視為參與暴動，他解釋，因法律上有「伙同犯罪」元素，即使鼓勵而非直接參與暴動，也有刑事責任。另有不具名的大律師亦稱，一般而言若有人做了破壞社會安寧的行動，另一人協助，亦屬共同性質，例如將磚頭遞予另一人掟磚，便是一個例子。

行政會議成員、資深大律師湯家驊昨亦在港台節目說，即使示威者手上無武器，但若配上頭盔等裝備，在「第二排」跟着前面示威者衝擊警方防線，也有可能被控暴動罪，因兩者有破壞社會安寧意圖。

（反修例風暴）