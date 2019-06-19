警4工會今晤盧偉聰 前線警：內部對一哥說法分歧

警察隊員佐級協會主席林志偉表示，不評論盧偉聰前晚說法，重申前線警員盡忠職守，按法律維持香港穩定，「我覺得我同事所使用武力，全部都是應該使用的武器」。另有前線警員強調，盧說法不影響工作決心，但同事間有正反看法，正面的認為盧至少確認有人參與暴動，負面的可能覺得盧應對傳媒不得體，「有一部分人認為暴動，就（代表）所有人也是暴動」。

另外，對於有意見建議成立民間公聽會，調查警方於近日示威行動中有否濫用武力，大律師公會執委沈士文認為，無論展開任何調查，都必須有法定權力傳召不同界別證人如警員等索取文件，故由特首委任而成立的調查委員會是合適方法，民間公聽會做法不可行。

無權力難查 學者不撐民間公聽會

熟悉人權法的教大高級講師兼律師莊耀洸亦認同，民間成立調查平台因無法定權力，「好多時砌圖拼不上」，調查關鍵在警隊部署、判斷和所用武力，「這些（民間）沒資料在手，你問不到，如何查？」又稱投訴警察課是「差人查差人」，故支持成立獨立委員會。

民權組織擬撰報告呈聯國

民權觀察成員王浩賢認為，民間公聽會雖可藉市民及片段等呈現當日示威情况，但擔憂現身公聽會的示威者或有法律風險，而政府委任的獨立調查委員會則有法定權力傳召警員及市民作供。他說民權觀察曾派觀察員到場，將就金鐘衝突撰寫報告，再交立法會、監警會及聯合國等。國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基表示，今次不單示威者覺得不公平，警察也有人覺得委屈，「應該有平台讓兩邊出來，公平公開公正機制，去看警察有否使用過分武力」。

（反修例風暴）