速龍隊制服無編號 監警跟進

民權觀察成員王浩賢接受查詢稱，曾翻查2016年照片，「速龍小隊」制服有警員編號，但金鐘衝突「速龍小隊」制服則沒有展示編號。他認為速龍小隊常站在最前線，負責驅散人群及清場等工作，質疑「警方刻意協助警員逃避刑責」。

警接61投訴 27來自記者

截至前日，投訴警察課已接獲34宗對警員的投訴，包括16宗須匯報投訴及18宗需知會投訴，涉及毆打、疏忽職守、濫用職權、無禮、行為不當。監警會亦將記協蒐集的27宗記者投訴個案轉介投訴警察課，涉及15間傳媒機構。監警會宣傳及意見調查委員會主席劉文文昨表示，今次投訴警員的傳媒明顯多於2014年佔領運動及2016年旺角大衝突，監警會非常關注，會與警方檢討。

監警設專組審核投訴 8年首次

監警會主席梁定邦表示，會成立特別專責小組統一審核所有投訴個案並撰寫報告，提出監警會的觀察及對警方的建議。這是2011年時任副總理李克強訪港引發警民衝突後，監警會再次成立專責委員會處理相關警方投訴。被問為何9日起未有派員到遊行或示威觀察，他說若派人到場，「警方要照顧我們，警方已經好不夠人」，但重申有密切留意事態發展，有與警方聯繫及留意傳媒報道。

警：制服按行動需要 會檢視

警務處監管處長劉賜蕙在監警會公開會議表示，投訴警察課已成立特別職務隊伍調查今次的投訴個案，由1名警司、2名總督察、2名高級督察及8名警長組成，所有成員均無參加示威遊行工作，以示公正，每次投訴會面亦將有監警會委員或觀察員出席。

俞官興提到，留意到有人稱6．12衝突中警方「速龍小隊」成員制服無展示警員編號。他關注難以辨識警員身分，亦需大量時間識別被投訴的警員，會影響審核效率，會與警方跟進。劉賜蕙回應稱，制服是根據行動及戰術需要設計，明白公眾關注，會檢視。

記協表示， 警方近日在示威行動的處理手法，對記者及示威者動用武力力度大，引起極大爭議，特別有情况清楚令人覺得是針對記者，妨礙採訪，嚴重打擊新聞自由、公眾知情權，令人質疑政府誠信，支持成立獨立調查委員會。

（反修例風暴）