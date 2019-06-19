網片揭6．12示威區亂况 催淚彈兩端夾擊 人潮湧中信險「人踩人」

明報記者

民陣：當時無衝突 監警：倘屬實不理想

民陣召集人岑子杰表示，當日下午3時多，留意到演藝道出現大量警察，已即時致電相關警察查詢，惟對方表示不清楚，未幾在無任何衝突情况下，警方向示威區前後擲下10多枚催淚彈。監警會主席梁定邦說若事件屬實，情况並不理想，但重申現階段不可判斷，「但若實際有這個情况，一定會深入研究」。中信大廈管理公司回應稱，大廈當天一直都有開放，管理處已盡力在確保所有人安全下，在樓內容納盡可能多的民眾。

一門鎖上 在內者硬物撞玻璃盼助進入

片段顯示，立法會「煲底」對開率先有煙冒出，市民陸續移至中信大廈暫避，及後警方分別於龍匯道與添美道交界及龍匯道近灣仔方向施放催淚彈，市民被兩邊「夾攻」，隨即湧入路中的中信大廈躲避。片中可見，由於大廈其中一道門被鎖上，市民以硬物敲擊大門，嘗試擊碎玻璃讓更多人內進，同時有大批市民沿大廈「旋轉門」及另一側門內進，情况混亂。

於龍匯道親歷事件的趙先生指出，當日於該處集結者多為學生，大家觀看民陣大台上的議員輪流發言，氣氛和平，後來突然聽到立法會「煲底」前有人起哄，隨後有煙冒出，相信警方施放催淚彈，市民開始進入中信大廈暫避。

親歷者：肩貼肩如鴨仔被推着走 有人見暈

趙續說，他進入大廈後，本來於民陣大台前聚集的市民相繼湧入，有人高呼「唔好停留、繼續上去」，趙沿扶手電梯登至5樓，他說當時人多，不少人被推着走，情况「一片混亂」。他在5樓停留，其位置未能看見大門情况，惟他感受到愈來愈迫，所有人必須站着，有市民的背包要置於地上以雙腳夾着，以騰出空間容納更多市民，「大家都是肩貼肩的站着」。

趙說，因大廈內沒有窗，冷氣不足，加上空氣混有催淚煙，相當刺鼻，不少人還戴着口罩，感到侷促。大廈內有人不適「見暈」，需哮喘藥，亦有人呼籲群眾蹲下避免吸入煙霧，他形容「大家有如鴨仔般被推着走」。趙說，大廈內有人要求調低冷氣溫度及打開走火通道，亦有人在哭，他則惶恐及擔心。

稱一直和平集會 警無預告突壓過來

趙強調，警方施放催淚彈前，市民一直和平集會，沒衝擊或挑戰警方防線，「當時（龍匯道）甚至是沒有防線，只是警方自己壓過來」。趙說，不知警方根據什麼理據或目標、毫無預告下清場，他事後翻看網上片段，見警方朝人群投擲催淚彈，差點釀成人踩人，他對此感憤怒，「不是向地面擲以驅散人群，而是擲進人群中，好危險，是罔顧了市民安全」。

有公立醫院急症室醫生指出，催淚彈釋出刺激氣體，若鼻黏膜及喉嚨受刺激，會引起氣管敏感及哮喘發作，若在密閉空間下持續吸入相關氣體，可導致氣管不斷收縮，從而引致窒息及呼吸衰竭，嚴重可斃命。該醫生按當日情况指出，警方施放催淚彈時人多、情况危急，「我不擔心他的氣管，反而擔心人踩人」。

（反修例風暴）