文翠珊晤胡春華 促尊重聯合聲明

英美多番表態指憂修例對香港帶來不利，正在英國訪問的國務院副總理胡春華周一與英國首相文翠珊會面，席間文翠珊強調修例須尊重具法律約束力的中英聯合聲明，保障港人的權利和自由。

美籲港回應公眾 歐：暫緩「正面」

美國國務院發言人奧塔格斯周一在例行記者會上稱，雖然港府已暫緩修例，仍呼籲港府回應公眾關注。《華盛頓郵報》刊登評論文章稱，港人大遊行促使港府暫緩修例，讓中共如坐針氈，亦讓中國說服西方民主國家簽署引渡協定遭遇挫敗。《紐約時報》17日的社評指出，在全球注視下，中國要踐踏港人公民權利，目前要小心處理，又指在民意之下讓步是中國領導人不願看見。

歐盟回應本報查詢稱，周日的大規模遊行毫無疑問顯示市民希望當局撤回修例，亦反映港人決心以和平手法捍衛權利及自由；港府決定無限期暫緩修例是「正面的一步」。

外交部駐港公署斥美英干預內政

外交部駐港公署發言人昨點名指美國務院發言人、英國首相發言人錯誤表態，稱已多次表明立場指出香港事務屬中國內政，任何國家、組織和個人無權干預；敦促美英遵守國際法和國際關係基本準則，尊重中國主權，尊重香港特區政府依法施政，立即停止破壞香港繁榮穩定的錯誤言行。

（反修例風暴）