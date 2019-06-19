何安達：無鬧記者有改進 陶傑：照稿讀稍欠感性

何：沒點出制度問題 道歉亦沒基礎

前特首曾蔭權2012年因「東海花園事件」在立法會接受質詢時哽咽致歉，當時何安達正是新聞統籌專員。他說，從公關角度，道歉要說出錯處，但林太昨除重複政府修例工作做得不足、解說不好外，沒有正面點出是制度問題，像不明白港人是不信任內地司法，憂慮一國兩制受破壞；市民期望她糾正錯處，例如「撤回」修例，但林太不肯說出口，令人感覺傲慢，且令人留下因與中央政府有關的印象。何說，道歉的條件是和解，是要面對受害者，但林太卻只見了建制派和校長、教會人士，未接觸反對她的聲音，其道歉「沒有基礎」。

何安達又稱，記者會完結時，林太離開前沒鞠躬，當時記者還在追問，「畫面差到不得了」。

陶：浪費解年輕人怨氣機會

陶傑說，因林太「性格問題」，加上由英國殖民政府訓練出來的政務官都沉悶，她稍欠想像力，認為「既然公開行出來就不妨用撤回（修例）字眼」，並保證警務處和律政司會將5宗涉暴動的個案逐一仔細檢視。他說林太有「新抱、母親」的形象，流淚應返家獨自哭，她的形象不能提升自己為政治家。他認為港人可以接受她道歉和不下台，但她應說未來會如何做，例如為港人重啟政改「咁就贏晒」，年輕人部分怨氣可解，可惜她浪費了機會。

（反修例風暴）