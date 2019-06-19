何安達：無鬧記者有改進 陶傑：照稿讀稍欠感性

【明報專訊】從事新聞及公關多年、曾任政府新聞統籌專員的何安達評論特首林鄭月娥昨在記者會的表現，形容她只是多了口頭道歉，內容上無推進是「無得救」，但她沒如上周六記者會般「鬧記者」是有改進。資深傳媒人陶傑認為林太真心知道犯了大錯，態度不過不失，但「照稿讀、稍欠感性」。二人均認為，林太不應再談過去民生工作，反而應提出未來會為香港做的好事，例如「重啟政改」。
何：沒點出制度問題 道歉亦沒基礎
前特首曾蔭權2012年因「東海花園事件」在立法會接受質詢時哽咽致歉，當時何安達正是新聞統籌專員。他說，從公關角度，道歉要說出錯處，但林太昨除重複政府修例工作做得不足、解說不好外，沒有正面點出是制度問題，像不明白港人是不信任內地司法，憂慮一國兩制受破壞；市民期望她糾正錯處，例如「撤回」修例，但林太不肯說出口，令人感覺傲慢，且令人留下因與中央政府有關的印象。何說，道歉的條件是和解，是要面對受害者，但林太卻只見了建制派和校長、教會人士，未接觸反對她的聲音，其道歉「沒有基礎」。
何安達又稱，記者會完結時，林太離開前沒鞠躬，當時記者還在追問，「畫面差到不得了」。
陶：浪費解年輕人怨氣機會
陶傑說，因林太「性格問題」，加上由英國殖民政府訓練出來的政務官都沉悶，她稍欠想像力，認為「既然公開行出來就不妨用撤回（修例）字眼」，並保證警務處和律政司會將5宗涉暴動的個案逐一仔細檢視。他說林太有「新抱、母親」的形象，流淚應返家獨自哭，她的形象不能提升自己為政治家。他認為港人可以接受她道歉和不下台，但她應說未來會如何做，例如為港人重啟政改「咁就贏晒」，年輕人部分怨氣可解，可惜她浪費了機會。