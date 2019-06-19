成名：管治維艱 非派糖可解決 蔡子強：民眾充權 會阻爭議之事

蔡：警做法招眾怒 林鄭沒處理

蔡子強說，林太昨只「改善姿態」，親口道歉，但沒觸及具體議題，外界反對聲音已如滾雪球般大。他認為可能有人勉強接受現時做法等於撤回修例，或政府已「改口」無定性暴動，但公眾憤怒的是警隊的做法，林太拒成立獨立調查委員會，相信很多市民不能接受。他分析，周日200萬人遊行，很多是因對警隊執法很有意見而上街，遊行者「最大公因數」是警隊執法問題，但此核心問題林太沒處理。

成：監警會失公信 難安撫市民

成名提到，上周三（12日）衝突後，很多人無法接受政府將事件定性暴動，對警方用了不合理武力也不能容忍，然而林太昨日的回應對此寸步不讓，不肯成立獨立調查委員會，只說有監警會機制調查，但其代表性自前特首梁振英政府時代已大幅被破壞，在道理上、情緒上安撫不到市民。至於未來管治，他認為派糖不能解決問題，但應更努力解決房屋、醫療等民生問題。他舉例，民主派未必能就「明日大嶼」議題動員大量群眾上街，阻止在議會內佔大多數的建制派通過，但政府亦應全面誠懇諮詢市民，認真面對質疑，方可為管治加分。

（反修例風暴）