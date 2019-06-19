成名：管治維艱 非派糖可解決 蔡子強：民眾充權 會阻爭議之事

【明報專訊】修訂《逃犯條例》引發風波，特首林鄭月娥昨承認未來管治會困難，稱此乃市民信心或政治能量的問題。科大社會科學系副教授成名和中大政治與行政學系高級講師蔡子強皆認為，政府未來管治會舉步維艱，成名說不是派糖可解決；蔡子強稱，群眾經今次抗爭後「充權了」，會上街阻止有爭議的事，例如明日大嶼。二人均分析，「沉默大多數」、中間派不能接受林太不成立獨立調查委員會調查警方有否過度動武。
蔡：警做法招眾怒 林鄭沒處理
蔡子強說，林太昨只「改善姿態」，親口道歉，但沒觸及具體議題，外界反對聲音已如滾雪球般大。他認為可能有人勉強接受現時做法等於撤回修例，或政府已「改口」無定性暴動，但公眾憤怒的是警隊的做法，林太拒成立獨立調查委員會，相信很多市民不能接受。他分析，周日200萬人遊行，很多是因對警隊執法很有意見而上街，遊行者「最大公因數」是警隊執法問題，但此核心問題林太沒處理。
成：監警會失公信 難安撫市民
成名提到，上周三（12日）衝突後，很多人無法接受政府將事件定性暴動，對警方用了不合理武力也不能容忍，然而林太昨日的回應對此寸步不讓，不肯成立獨立調查委員會，只說有監警會機制調查，但其代表性自前特首梁振英政府時代已大幅被破壞，在道理上、情緒上安撫不到市民。至於未來管治，他認為派糖不能解決問題，但應更努力解決房屋、醫療等民生問題。他舉例，民主派未必能就「明日大嶼」議題動員大量群眾上街，阻止在議會內佔大多數的建制派通過，但政府亦應全面誠懇諮詢市民，認真面對質疑，方可為管治加分。