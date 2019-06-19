林鄭認未來管治「非常困難」 重提「與青年同行」 不答會否跟示威者對話

明報記者

稱困難在於市民信心及政治能量

林鄭月娥昨在記者會上，被質疑若無人需為修例事件問責下台，高官問責制是否已名存實亡。她說，每名問責官員都要對自己工作負責，尤其她作為特首，更須為今次事件負上很大責任，現時的立場是希望能繼續為香港社會服務，處理經濟和社會問題，她希望社會各界能給予政府機會，繼續推動相關工作。她說自己仍有很多工作想做，形容未來3年會非常忙碌。

盼續為港服務 處理經濟社會問題

她說，今次事件令她更深切明白，作為特首，她要更加努力平衡社會不同意見，了解市民想法和感受，她衷心希望香港經歷過今次事件，受傷的人能盡快康復，社會裂痕能盡快修補。

今次反修例運動不乏年輕人面孔，林太昨表示，她特別想向參與和平集會遊行的年輕人說，自己知道年輕人希望特首懂得聆聽、尊重和關心年輕人，「與青年同行」是其參選特首時的承諾，她很明白年輕人對社會問題有不同想法，大家對香港未來都是充滿熱誠，今次事件令她知道，她要做得更好。

問及會否直接到立法會示威區與示威者對話，林太未有正面回應，形容與青年溝通互動的工作，不是「一時一刻」或有事發生時才做，而是要持續地做，她將約見更多組織，日後亦希望有不同機會，可以直接與青年對話。

電郵公僕自認不足 感激警方服務

林鄭月娥昨晚向全體公務員發電郵，承認自己在敏感度和處理修例過程上存在不足，希望向保安局和律政司同事的投入和專業致謝，形容自己在平衡不同利益、聆聽多方意見和帶領社會前進上，仍有很多地方需要學習。林太在信中為政府總部同事帶來不便致歉，同時感激警方致力服務，形容自己對警員與示威者之間的緊張關係感到傷心。

（反修例風暴）