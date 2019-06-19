6宗教領袖籲接受道歉 建制不認同逼下台

李慧琼：考慮是否支持特權法查警

岑子杰批評，林鄭月娥對市民提出的「下台」、「不檢控」、「撤回修例」、「撤銷暴動（定性）」和「追究開槍」等訴求全無回應，「令民主派憤怒，令建制派尷尬」，又說民陣未來一星期會向投訴警察課及監警會等投訴，以及爭取由終審法院法官領導獨立調查小組，調查警方濫用武力。

民主黨黃碧雲批評，今次事件無官員問責，民主黨會更積極推動政治體制改革，和重啟政改。李慧琼稱，民建聯此前已不斷向林太反映相關民意，今後會促請林太改進；又稱會視乎具體實際內容，考慮是否支持用《權力及特權法》，調查警方早前行動等。

自由黨黨魁鍾國斌表示，可以給機會林太，相信她會謙卑地用最大努力改善香港問題，但認為建制派與林太的關係未必如以往緊密，呼籲她日後要仔細考慮和諮詢才推出政策。鍾又稱對和平示威者充滿敬意，讚賞港人在示威中反映文明和高質素。

另外，香港六宗教領袖座談會，包括佛教、天主教、孔教、回教、基督教及道教，呼籲社會各界接受特首公開致歉，停止社會上的對立；並呼籲政府從寬處理在6．12衝突，因激烈行為而被捕的人。

香港聖公會主教院發聲明，批評政府「修例至上」，不自覺地流露出剛愎、偏聽和偏執態度。聲明讚賞年輕人願意為爭取應有的自由及福祉站出來，以及示威期間保持和平、理性、互助以及那份「知其不可為而為之」的精神；但對示威期間有人傷亡感悲痛，堅決反對以暴易暴。

（反修例風暴）