林鄭道歉 不下台不撤回 議員批沒鞠躬問責 民陣民主派商行動

明報記者

行會成員：冀社會盡快回復平靜

民建聯主席李慧琼昨表示，建制派議員接受林太就修例爭議向市民道歉，她認為若要求林太下台，將令香港出現管治真空，故不能認同。問及會否影響建制派今年底區議會選情，李未正面回應，稱會盡最大努力去做。行政會議全體非官守成員昨發聲明，稱希望社會可盡快回復平靜，放下紛爭，讓各界和政府可重新聚焦重要的經濟和民生工作。

上周六（15日）會見傳媒時未有致歉的林鄭月娥，在周日（16日）以百萬計巿民上街反修例時，透過新聞稿向公眾致歉。事隔兩日，她親身為事件道歉，昨於記者會開場發言時表示，經過連續兩個周日的大型遊行，市民透過和平理性方式表達對修例憂慮，以及對政府和她本人的失望，她「一一聽到，亦有認真的反思和反省」。

13次致歉道歉 「非常誠摯嚴肅」

昨日50分鐘記者會上，林太13次提及致歉或道歉字眼，形容自己「非常誠摯、非常嚴肅、很真誠」。她說對於參與遊行集會的市民、維持治安的警隊同事和採訪記者在衝突中受傷，感到十分難過，又說過去多次遊行，她看見很多熱愛香港的市民希望政府聆聽他們的聲音，她明白市民感受。

她表示，今屆立法會會期明年7月結束，若有條例在當時仍未完成審議通過，便會自動失效，政府亦會接受這個現實。記者問為何不撤回修例，她稱修例工作在6月15日已「即時停止」；再被追問為何堅持不說「撤回」時，她說已回答相關問題，希望大家明白和理解。

對於下台訴求，林太稱希望能繼續為香港社會服務，形容面前有很多經濟和社會問題須處理；問及餘下3年任期是否已沒任何政治能量去推動爭議議題，包括《基本法》23條立法，她承認經過今次事件，未來3年管治工作將「非常困難」，因這關乎市民的信心問題（詳見A2版）。

田北辰：鞠躬可加分 黃碧雲：問責失效

實政圓桌召集人田北辰說，林太道歉真誠，但認為如林太能鞠躬致歉，更能顯示誠意「可加分」。自由黨榮譽主席田北俊就認為，林太堅持用暫緩而非「撤回」，反映林太仍覺得修例本質是好事，形容林太還是「固執」。民主黨黃碧雲表示，林鄭月娥鞠躬道歉也欠奉，今次事件再反映高官問責制變成無人問責和推卸責任。

民陣召集人岑子杰昨批評，林鄭月娥在記者會「博同情、博可憐」，卻未有回應市民撤修例、撤暴動定性、撤控罪、追究警隊濫權和特首下台5項訴求（見表），他形容林鄭月娥為「五無特首」。

（反修例風暴）

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