教界宗教代表晤林鄭 倡勿一刀切定性暴動

據了解，林鄭月娥、教育局長楊潤雄、政制及內地事務局長聶德權等，昨上午11時與中小學校長代表會面，歷時1小時15分鐘。政府方面主力由特首發言，她就修例工作引起社會矛盾及爭議致歉，又明言政府暫緩修例，與撤回無異，因難以重啟工作。

中學校長會主席鄧振強稱，有與會者表達，在示威行動中的犯法行為，屬個別不是全部人，如將事件一刀切定性為暴動，即所有參與青年都被定性為暴徒，做法不理想，要求政府處理，但會上沒提及個別被捕個案。

校長：林鄭稱關心孩子 盡力修補關係

他引述林鄭月娥稱，知道不少示威者是青年，承認可能工作有不足，強調她關心孩子，願意多溝通，下一步會盡力修補關係；又稱這段時間學校運行有序，學校相對上受影響較小，感謝校長、教師緊守教學崗位。有校長建議可透過年度行政長官優質教育高峰會，討論「貼地」議題，長遠考慮參考外國課程框架，更新課程內公民教育元素。

（反修例風暴）