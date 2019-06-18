民主派贊成獨立查衝突 建制倡監警處理

明報記者

1966年曾設委員會 查九龍騷動原因

政府可引用《調查委員會條例》成立調查委員會，委員會擁法定權力傳召特定人士作供，過往曾就嘉利大廈大火、公屋食水含鉛等嚴重事故或社會關注事件（見表）成立。外界曾要求調查2016年大年初二旺角大衝突，惟政府拒絕成立獨立調查委員會，並稱事涉嚴重暴力，應由法庭公正審訊及裁決。翻查資料，1966年政府曾成立調查委員會，調查因反對天星小輪加價而引發的九龍騷動、騷動前的事態及騷動原因。

楊岳橋倡退休法官領導調查

公民黨黨魁楊岳橋及民主黨立法會議員涂謹申認為，必須成立獨立調查委員會。楊岳橋認為上周三事件涉及警方向本地示威者開槍，「看不到有什麼原因不調查」，並說最好由退休法官領導委員會調查，警方及市民均可作供。他說自2014年佔領運動以來，警民關係緊張並存在不信任，認為今次要公開調查事件，讓警民均有機會表達，長遠才能化解警民衝突等問題。涂謹申認為事件嚴重，必須徹查，包括警方部署、當日武力升級的判斷、前線警員使用的武力是否符合指引等問題。

前保安局長、新民黨主席葉劉淑儀認為，目前已有渠道，包括監警會及投訴警察課處理，不需要另設委員會調查。自由黨黨魁鍾國斌亦認為應沿現有機制處理，又說若外界要求撤回暴動定性，但同時要求調查事件，「不如先按正常機制調查再作結論？」

謝偉銓促讓年輕人加入 助修補撕裂

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓昨亦去信特首林鄭月娥，促請考慮成立具廣泛代表性並包括年輕人的獨立委員會，全面檢討近年大型群眾抗爭活動成因、政府處理手法、管治架構、與市民溝通對話方法等，讓本港修補撕裂。

（反修例風暴）