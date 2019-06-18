學生稱連日震撼 赴罷課集會支持

中四生：「暫緩」未能滿足港人訴求

聖保羅書院中四生譚同學表示，這幾日發生的事「震撼」，故連同6名同學，放學後前來集會，表達對事件的關心，和支持反修例運動。前日（16日）首次遊行的他說，「香港人好少這樣齊心」，認為條例牽涉人權問題，質疑政府為何急切修例。對於政府「暫緩」修例，他認為未能滿足港人訴求。譚同學續稱，6．12當日衝突嚴重，認為學生追尋理想，但遭警察暴力對待，「看電視直播見到掟催淚彈，又『砰』一聲，就覺得是否有必要開槍去對待學生呢？」

最高峰約20人圍坐

聖類斯中學中五生楊同學表示，6．12當日參與罷課後到中環碼頭天橋，他不同意警方定性當日示威為「暴動」。

據他觀察，示威者大都冷靜及理性談判和表達訴求，他說：「（警方）不應該開槍射人，無給警示下便掟催淚彈，甚至掟向救護站旁；速龍小隊又幾十人衝向示威者打他（示威者），明明他什麼都沒做，只是站在路中心，這行為很不對。」

至中午時分，集會受天雨影響，主辦者改到立法會示威區聚集，最高峰時有約20人圍坐一起討論。

聖保羅書院：無學生因罷課缺席

聖保羅書院回覆查詢時表示，昨日沒學生因罷課缺席；現為考試期間，按學生手冊中的請假指引，如學生缺席而未能提供醫生紙或其他證明，考試當零分處理。

200人集會 職工盟：不少人有罷工未出席

另外，職工盟昨日發起罷工集會，高峰期有近200人聚集在添美道中信大廈外，當中部分人是請假出席。職工盟主席吳敏兒說，無法統計昨罷工人數，除了出席集會的人，她收到不少人短訊說已罷工，對罷工的反應感到滿意；暫未收到任何人稱僱主阻止罷工。被問到昨罷工是否未有令全城癱瘓時，她認為上周末特首暫緩修例，令部分僱員及商舖想「睇定啲」。

（反修例風暴）