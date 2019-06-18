拆局﹕小組代替大台 利投入不利談判

區諾軒：助發揮自發性 惟難統一口徑

區諾軒憶述，昨早先有一組示威者商討，應否繼續佔領夏愨道，該組人認為夏愨道人數不多，若繼續留守有可能失民意，小組有共識後嘗試說服其他留守者，其間曾有人不同意，最終是「腳步決定了結果」，要撤出夏愨道的示威者走回添美道。對此，區諾軒認為，「無大台，大家的自發性可發揮出來」；但未來若要統一想法、口徑等，相信困難或會出現。

學者：人數少易實行

昨日的夏愨道上沒有「大台」，由留守示威者自行商討去向。浸會大學政治及國際關係學系助理教授鄭煒稱，大部分示威者對「大台」有否定心理，認為被「騎劫」，在沒有大台下，他們願意投入更多時間、心力去商討，商討時間亦較想像中更快。他認為昨日能得出結論，亦因人數較少；同時例如通訊軟件Telegram群組亦時有即時投票，若示威者得出大多數結論，便會選擇該方向。

不過，鄭煒指出，如沒有「大台」，在政府不回應示威者訴求時，要討論大策略、步驟或會出現問題。他舉例，昨日要前往特首辦抑或禮賓府，以及何時是「死線」等，或較難得出結論。

明報記者

（反修例風暴）