警派員談判 示威者圍圈商量 留守百人自發離開夏愨道爭民意

明報記者

警方昨早近7時開始呼籲市民離開夏愨道和龍和道馬路，重申並非清場，只希望開通馬路讓市民上班上學，又稱在龍和道發現磚頭和武器。通宵留守龍和道的示威者在7時返回行人路後，警方才開始清除馬路上的水馬和雜物等障礙物。

大批軍裝警 無配備盾牌

警方另派出談判專家及大批無配備盾牌等裝備的軍裝警員到夏愨道，談判專家強調夏愨道為通往港島西區的主要幹道，呼籲在道路上的示威者自願離開夏愨道，轉在道路兩旁繼續表達意見，讓其他市民上班上學。

不過，示威者拒絕離開馬路，有示威者稱已自願讓出龍和道，重申不離開夏愨道並不影響交通，更有人質問警方是否打算再以暴力清場。其間有警察在夏愨道另一端，即近香港紅十字會附近，開始收回示威者擺設的水馬，惹起示威者不滿。

對峙情况擴至添美道，警方另一談判專家稱「大家也是想香港好」，也不是想阻止示威者遊行或集會，只希望示威者返回行人路，讓車通過，「你們繼續站在馬路，對你們也會造成危險」，又說不論行人路或馬路，立法會和特首辦也會聽到，一度引起現場示威者不滿。

示威者之一、社總總幹事許麗明表示，身旁每個人也是自發，「我自己沒辦法請他們離開」，又說作為社工有很大擔心，真的不想有混亂事發生，「我擔心我們不再在這裏與警方對話，有些事發生」。雙方僵持近一小時至早上8時，警方及談判專家離開夏愨道及添美道。

區諾軒籲轉往添美道示威區

至10時多，仍留在夏愨道的示威者多次圍圈商討下一步行動，未見有「大台」作決定，有人表示是應警方要求決定是否自行離開馬路。經約15分鐘商討後，大部分示威者同意自願離開馬路。負責持咪在現場宣告決定的示威者表示，當時夏愨道示威者人數太少，呼籲「一齊走」，離開馬路，「要做些事，贏回民意」。立法會議員區諾軒亦在場呼籲市民離開夏愨道，到添美道一帶示威區繼續留守。

惟有示威者聽畢後反對決定，又稱當時雖然人數少，但不認為警察會來清場，反而應繼續在夏愨道佔領至下班時間，讓更多市民再出來支持。

示威者稱釋善意望林鄭對話

不過，大部分示威者離開夏愨道前，自發搬走水馬等障礙物，又清理貼在馬路的橫額及垃圾，藉此釋出善意，希望林鄭月娥願意出來與年輕人對話。警方最終於約10時50分重開夏愨道。

（反修例風暴）