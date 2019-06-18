陳沛然質疑泄病人資料 醫局：僅急症醫護閱覽毋須登入

醫局：沒授權將清單交第三方

已報私隱署

陳沛然昨召開記者會，質疑醫管局大型泄露病人資料，稱近日接獲數名不同醫院急症室醫護投訴，醫管局沒妥善保障病人私隱，有醫護發現急症室電腦在沒登入下，可透過「急症室資訊系統」系統，獲取一份涉及6月12日大型群眾活動的病人資料，包括姓名、身分證、電話、求診時間及入住病房等，而頁面顯示「For Police」（供警方用）。

醫管局質素及安全總監鍾健禮昨晚11時見傳媒回應，表示有關系統為「急症室資訊系統」，當中設有「災難」單元（Disaster Module），已沿用逾20年，當局方預計急症室服務量超過日常應付的壓力，就會啓用。他說有兩類人可使用該系統，包括獲得登入權限者，可透過登入系統索取病人資料報告，用於了解各傷者分佈的醫院等；其次是急症室醫護，而基於急症室運作要「好快好急」，醫護毋須額外登入即可使用。

資料載系統「災難」單元

救人或家屬要求方交警方

他強調，醫管局從沒授權醫護將供警方用（For Police）的病人清單交予第三方，如有違規，會嚴肅追究及處理。他表示明白市民的憂慮，會在不影響處理大型事故下，檢視如何改善系統。他擔心事件破壞醫患關係，期望市民不要因此揣測而影響求醫信心，並給予醫護空間。

醫院警崗電腦沒連接醫局系統

醫管局急症科統籌委員會主席李啟明表示，透過「災難」單元可列印病人資料清單，包括供予醫療、警察、援助站、新聞處及一般查詢5個用途，所載資料各有不同，醫療用途最詳盡。他表示，只有在符合協助救援工作、協助傷者或家屬兩個要求下，才會將資料交予警方。就今次示威活動，他認為相關要求不符上述原則。他補充，當局沒有醫護收到警方要求索取病人資料。

醫管局發言人表示，對有人散播不實言論深表遺憾，並對發布不實言論者破壞醫患關係予以譴責；已就可能有人不法進入電腦系統及泄漏病人私隱，通報私隱署。盧偉聰昨表示，醫院警崗的電腦沒連接醫管局系統。私隱署表示已展開循規審查，現階段未能提供更多資料。

陳沛然：不會供出爆料人 獨承責任

陳沛然回應稱，昨展示的打印報告及相片是某些同事交給他，他絕對不會供出爆料人，如要遺憾和譴責，所有事情由他承擔。

（反修例風暴）