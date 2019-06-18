曾鈺成：特首只能中央罷免 張炳良：問題非下台能解

曾鈺成上月提倡將修例「直上大會」恢復二讀，他昨日稱，林太在今次事件中雖然嚴重低估反對聲音，並已錯失解決問題的幾個關鍵時機，但支持林太留任。

曾鈺成盼林鄭嚴肅考慮真誠道歉

張炳良接受查詢時稱，示威群眾要求撤回修例是政治表態，認為林太在上周六的記者會表示暫緩修訂，實際效果是收回；而林太在周日遊行後已發聲明道歉，相信她不會介意現身道歉，又認為事件責任不止在特首身上。

張倡設獨立委會調查衝突

張續稱，林鄭月娥在上周六記者會只有一個信息，是押後二讀《逃犯條例》，並未準備好其他事如何跟進。他建議政府成立獨立調查委員會，處理上周的衝突，由法官做主席，公平聆訊，調查衝突現場發生何事，現場警隊指揮判斷是否有誤，如警方是跟指引執法，就應還警方公道。

至於中央之後會否收緊對香港的管治，張炳良認為難以評估，但中央對香港的情况憂慮，兩地之間有不同制度，有張力和矛盾，中央會有疑問為何回歸了22年，香港人特別是年輕人愈來愈不認同國家；外國在修例一事上會如此高調，當中有部分國家與中國也有移交逃犯安排，故中方會認為有些國家有背後意圖，是制度之爭。

（反修例風暴）