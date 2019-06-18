特首行會成員：暫緩效果等同撤回 陳智思指林太應反覆道歉 望市民給機會

明報記者

行會今休會 特首見傳媒稍後公布

陳智思昨午稱林太會在今早行會會議前道歉，惟政府昨晚發稿表示，行會今日休會，因通往特首辦及政府總部附近的車輛通道仍被阻塞；特首會見傳媒的安排將稍後公布。

據昨與林太會面者透露，林太面容憔悴，談及兒子慰問她時，表現激動落淚，並多次向在座者就政府工作有很多不足致歉。陳智思昨接受傳媒訪問時說，相信林太對造成社會對立，非常有歉意及內疚，未來會繼續向市民表達歉意；他希望市民回顧林太過去兩年在勞工、文化等工作，但說今次將過去的事「一鋪清袋」，期望市民給她機會。

葉劉：有政黨反對撤回

多名行會成員昨日分別開腔。在林太宣布暫緩修例前一日仍公開稱政府首要是通過修例的葉劉淑儀昨表示，特首正式宣布撤回修訂《逃犯條例》沒問題，但有政黨不同意。她重申林太應向市民道歉，至於是否要下台，葉太稱不需要，但說林太要想清楚如何處理當下危機，否則市民每周都出來示威，「變成法國黃背心」，更無法開展其他民生工作。

林正財說，林太是真誠道歉，有深刻反省修例引來社會風波，會把握機會向市民道歉。他稱林太及行會成員都有錯判，包括民情錯判，以為解釋清楚、多加人權保障大家就會明白，現時由林太一力承擔責任，他亦想分擔，稱整個政府都要思考如何探測民情。他又稱不認為「學生是暴徒」。

羅范椒芬說，特首完全明白修訂逃犯條例的工作做得不好、是真心感到歉疚，相信林太一定會正面回應社會的期望，公開向市民道歉。她說政府和行會成員都低估了香港和國際社會的強烈反應，「我們都應該向市民道歉。對於林太一力承擔責任，實在不忍」。對於有聲音要求林太下台，羅范椒芬認為「不能在這關鍵時刻換領袖，更不能由於1%的失誤，抹殺99%的貢獻」。湯家驊表示，行會成員都承擔責任「無咩所謂」，但林太覺得自己責任最大。

任志剛發聲明說，支持林太繼續擔任特首，稱暫緩執行修例其實已是撤回。他說相信大部分學生都是和平理性表達訴求，只有小部分是害群之馬，使用暴力，破壞社會秩序，冀事件能告一段落，讓社會重回正軌。

另外，在昨晚警務處長盧偉聰見記者前，多名行會成員已稱政府沒定性上周三的整場示威活動是「暴動」。

不信任港府議程 立會周三商

外交部發言人陸慷昨在北京的例行記者會表示，中央政府一直充分肯定林鄭月娥和特區的工作，堅定支持特首和特區政府依法施政，強烈譴責暴力行徑，堅定支持警隊依法懲治，守護香港特區法治和治安的立場並無變化。被問到百萬計市民遊行要求特首下台，是否代表主流民意，陸慷表示，把香港搞亂肯定不符合主流民意。

立法會大會自上周三一直取消至今，立法會秘書處昨日通知議員周三、周四有會議，議程包括「不信任第5屆香港特別行政區政府」議案。

（反修例風暴）