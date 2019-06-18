留守者問：6‧12如非暴動 為何大量用武

少人被捕「卻用逾150枚催淚彈」

20多歲的Wing說盧偉聰是想平息民憤，「但聽完更生氣」，質疑為何一小撮人的行為就足以構成暴動罪，認為他試圖分化示威者，「和平集會人士會埋怨少數人令整場集會變成暴動」。Wing說，上周幾次的遊行和集會已消耗許多民力及意志，但政府至今仍未答應任何訴求，故以留守「顯示我們未放棄，不會讓政府的拖字訣打消堅定意志」。

同樣留守的22歲青年Tom亦不接受盧偉聰的解釋，「當日只有15人因暴力行為被捕，卻用了逾150枚催淚彈，多了10倍」，又反問盧的說法是否承認警方用過分武力驅散和平示威者。Tom形容，現階段留守立法會外如同「燒濕的柴」，即使成效不大仍想買一個希望，但希望整場行動可以有領導者，迅速計劃下一步行動。

另外，昨午有逾千人由立法會示威區步至添華道特首辦外，要求與特首林鄭月娥對話。由於聚集人數多，龍和道東西行全線被佔據，至今日凌晨還未開通，群眾高呼「撤回」、「對話」、「不撤不散」，特首辦未見有代表前來回應，不少人至晚上仍未散去。

有市民聚集商討下一步行動對策，要求就特首親身回應設下時限；民主派議員爭取今日與林鄭月娥會面。立法會議員區諾軒說，有人在網上平台討論設下特首回應的死線，其中在一網上投票中，有4000多人認為應以星期四作「死線」。他又說，林鄭月娥面對管治危機，如不與公眾對話，社會壓力會愈大。

（反修例風暴）