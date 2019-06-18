法律界解讀：不在同一場景 不在暴動範圍

公安例：集結損安寧 即屬暴動

根據《公安條例》，若任何參與非法集結的人破壞社會安寧，該集結即屬暴動，任何人參與暴動，即干犯暴動罪。翻查旺角大衝突首宗案例，3名被告分別因向警方投擲玻璃樽及擲竹枝，均被判入獄3年。法官沈小民當時說，參與暴動者即使沒有作進一步非法行動，但有份向警方防線推進，亦屬「共同犯罪」。

法政匯思召集人李安然相信，盧偉聰的說法，意味若有示威者並非在同一「場景」下，就不應認為自己是暴動範圍的人；惟他亦舉例，若有人掟磚，附近的人亦有被當成參與暴動一分子的風險，這要視乎其距離與當時行動。至於現時有5人涉暴動罪被捕，李安然稱，拘捕時有合理懷疑認為干犯有關罪行、其後檢控另一條罪，時有發生。

李安然並稱，暴動罪其中一個元素為「破壞社會安寧」，但這元素並非只指極端行徑如燒車胎等，曾有其他控罪的案例，插隊上巴士已能構成「破壞社會安寧」。翻查有關案例，被告曾在排隊隊伍中推撞，以至襲警；該案法官指出，推撞隊伍意味破壞社會安寧即將發生，襲警屬持續破壞社會安寧。

翻查資料，無論特首林鄭月娥抑或盧偉聰，均曾以「暴動」形容上周三的立法會外衝突。資深大律師陳景生昨在港台節目《千禧年代》稱，即使特首以「暴動」標籤、定性，在法律上並無意義，觸犯刑事法律與否，最終是由法庭決定。資深大律師潘熙稱，理解警方以某3個人的行為構成非法集結、並涉拒捕及破壞社會安寧而可能干犯暴動罪；惟若將整場示威定性為「暴動」，會令參與者感到憤怒，因自己什麼都沒做卻被指參與「暴動」。

（反修例風暴）