盧偉聰：沒說整個事件是暴動 5人涉暴動被捕 民陣批仍沒撤定性

林鄭月娥稍後見記者

行會多人稱特首願親致歉

另一方面，政府昨晚公布，原定今天的行政會議取消，特首林鄭月娥將稍後見記者；多名行會成員昨日均說，林太願意親身向市民致歉。

6．12衝突造成81人受傷，警務處長盧偉聰當日形容事件為「騷亂」，但警務處同日新聞稿形容是「暴動」；翌日他回應傳媒仍將事件定性為「暴動」。前天周日以百萬計市民遊行，除要求政府撤回修例，亦要求警方撤回暴動定性。

盧偉聰昨晚說，12日（上周三）下午在立法會示威區，有人以磚頭、鐵枝、鐵馬衝擊警方，指有一小部分人使用暴力衝擊警方防線，其行為涉暴動罪，「我們說這個情况是暴動，是因為有些人當時在現場是使用暴力行為」，但「沒說整個事件是暴動」；當日大部分示威者是和平示威，「如果沒有參加過任何暴力行為，毋須擔心會觸犯暴動罪」。

他稱，截至目前為止，警方共拘捕15人涉觸犯暴動罪及暴力罪行，其中5人涉暴動罪；警方同日在周邊地方拘捕17人，他們涉觸犯其他罪行，包括未能出示身分證、遊蕩、藏有工具可作非法用途等。他說，暴動罪檢控門檻非常高，警方須蒐集充分證據，並諮詢律政司才決定檢控與否。

盧偉聰昨被傳媒多次問及，既然當日集會不是暴動，為何警方仍施放逾150枚催淚彈、約20發布袋彈、數發橡膠子彈等武器驅散和平示威的市民；他說，當日是由現場指揮官根據其判斷，決定使用什麼程度的武力，「（武器）多或少視乎當時情况」。他稱，警方會就當日行動作事後檢討，如公眾不滿，可按機制投訴警方，至今警方接到34宗投訴，部分涉警方使用武力，警方會公正跟進調查，並交予監警會監察。

消息：其餘被捕者放得就放

嚴重暴力行為仍會跟進

警方消息稱，盧偉聰提到涉暴動罪或暴力行為被捕的15名示威者，除5人需繼續跟進，其餘被捕者，連同當日在立法會和政總周邊被捕的17人，警方傾向不跟進，預料未來數天會相繼無條件釋放，前提是他們不涉及嚴重暴力行為，會寬鬆處理，「放得就放」。至於過去一段時間因修例示威被警察登記資料的示威者，因公眾極關注，警方基於公眾利益下亦傾向不再跟進。

不過，該警方消息稱，在部分示威衝突中的確有警員受傷，若有示威者涉及嚴重暴力行為，如傷人和嚴重襲警，警方仍會跟進，但會嚴謹蒐證，與律政司商討後才會檢控；若示威者涉輕微罪行，警方不會跟進。

議員斥難自圓其說 圖分化集會者

民主黨立法會議員鄺俊宇批評，盧偉聰「局部地區性暴動」說法「難聽過粗口」，難以自圓其說，促警方撤回將當日示威定性為暴動，他昨晚已向立法會提出在明天立法會休會辯論。議會陣線區諾軒嚴厲批評盧偉聰的說法極不負責任，「意圖分化當日參與集會示威的市民」，並指當日警方明顯使用過分武力，已在立法會提交多個動議追究警方責任。新民黨葉劉淑儀說，相信處長澄清說法是希望社會氣氛緩和，減少市民擔憂。

民陣指盧偉聰的說法並沒撤回將示威視為暴動的定性，沒回應市民訴求，並批評他沒回應警方使用過度武力，對此感到憤怒。

明報記者

（反修例風暴）

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