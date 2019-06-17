譴責港警 為港墮斃示威者默哀 海外40市聲援 台北萬人集會

明報記者

聲援行動大多有相同訴求，包括要求港府撤回逃犯條例修訂，而不止是暫緩；譴責港府暴力鎮壓和平抗爭，呼籲追究警方責任；並促港府承認6．12示威並非暴動，釋放被捕抗爭者，停止司法追訴。

「在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組」、「台灣公民陣線」與「臺灣青年民主協會」等團體，昨共同於台北立法院外舉辦「撐香港，反送中」集會，共逾萬人參加，包括有在台港人及台灣人。集會邀請多個組織代表發言，包括無國界記者組織東亞辦事處、國際特赦組織台灣分會等，香港眾志常委羅冠聰及學聯前副秘書長岑敖暉亦以視像通話形式發言。集會尾聲，與會者自發將紙摺白花與白鶴置於台前，悼念日前墮斃的示威者，又唱起《海闊天空》。

澳集會聯署信交總理 盼施壓港府

澳洲港人團體「澳港聯」昨於該國7個城市發起集會，包括悉尼、墨爾本、布里斯班、坎培拉、珀斯、阿德萊德和塔斯曼尼亞，共有約2800人出席。於墨爾本集會擔任義工、當地港人網台主持Zion Lo接受本報記者訪問時表示，墨爾本集會有當地港人、澳洲人和來自台灣、越南及馬來西亞等地的人參與。活動開始前，眾人向在港墮斃的示威者默哀，Zion期望可向港人傳達外地亦有不少人支持他們。活動亦有收集簽名，聯署請願信將於今日交到總理辦公室，希望藉此向港施加外交壓力。

其他舉行集會的城市包括波蘭華沙、愛爾蘭都柏林、墨西哥墨西哥城等。

（反修例風暴）