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港鐵飛站巴士改道 黑衣人潮迫爆港島

【明報專訊】民陣昨日發起的大遊行，再次引發大批市民上街。大批身穿黑衣的市民迫滿港島，人潮由金鐘延綿至北角一帶，昨中午12時許開始，多個港鐵車站月台已擠滿人，最少6站須實施人流管理措施，其中由於天后站過於擠迫，有列車不停銅鑼灣和天后站。九巴、新巴及城巴有120條路線改道，並加強隧巴班次。

昨午12時許起，大批市民出發往港島，港島多個鐵路站擠滿人群，由香港站前往中環站的行人通道迫滿黑壓壓人潮，至1時許金鐘站亦擠滿市民；天后站A出口中午12時許開始「只出不落」。據本報記者觀察及港鐵資料，最少6個車站，包括天后、銅鑼灣、油塘、旺角、南昌及香港站實施人流管理措施，其中下午2時南昌站往香港方向的月台因擠滿人潮，港鐵職員一度關閉月台扶手電梯。

南昌站擠擁關電梯 天后站「只出不落」

港鐵表示，會視乎實際情况，在個別車站實施人流管理措施，其中因應警方要求，港島線往柴灣方向列車下午不停銅鑼灣和天后站。直至下午5時35分左右，港鐵取消列車不停站的安排，港島線列車恢復全線所有車站上落客。

除港鐵外，亦有大批市民到紅隧九龍過海巴士站乘巴士前往維園，下午1時起紅磡站外全為黑衣市民。九巴表示，為配合昨日的公眾遊行，已加強102、106、112、116線，以及新界區的過海路線服務。尖沙嘴天星小輪碼頭下午起亦有大批市民等候乘船，人龍由碼頭排至星光大道，估計有逾1公里長。船公司加派班次疏導。

天星小輪人龍 長逾1公里

由於人龍入夜後仍未消散，運輸署昨晚7時20分發通告，表示多條港島主要幹道，包括添華道、金鐘道、軒尼詩道、高士威道、告士打道（中環方向）、中環灣仔繞道（灣仔來回方向）等仍然封閉。九巴、新巴及城巴合共有17條路線暫停服務。

（反修例風暴）

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