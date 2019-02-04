兩學者指警低估人數 稱最少150萬

明報記者

大遊行昨午2時半由維園起步，但大批市民在起步前已在銅鑼灣、灣仔等多處地點「插隊」。警方亦早已全開軒尼詩道6線，並開放駱克道4線；利園山道、菲林明道一帶，以及東至炮台山、北角一帶亦有大批市民參與遊行。

僅軍器廠街點算 只計原定路線

警認有不足 低估人數

警方消息人士承認，警方公布的遊行人數在統計上有不足，因在軍器廠街天橋點算人數，只能覆蓋原定遊行路線，但昨日有大批遊行者改行其他道路，加上部分人直接到金鐘參與遊行，故統計上有困難，亦未找到科學方法統計，承認實際人數較33.8萬多。據了解，警方亦曾與港大合作研究以AI（人工智能）人臉辨識方法統計遊行人數，惟試驗後發現並不準確，故並未採用。

有參與民陣兩次遊行的許樹源表示，他昨午在銅鑼灣站Ａ出口等候，目測現場軒尼詩道6線、闊22.5米的道路已企滿市民，若所有市民不動，附近可站滿最多27萬人，以遊行長約8小時，每次2小時走畢，推算最少108萬人經過該處，而今次遊行卻連兩旁各2米闊行人路亦擠滿市民，加上今次較上次有更多市民在灣仔、金鐘等道路等待加入，連同地鐵站內塞滿大批市民，若一併考慮這些因素推算，相信有額外數十萬人，認為昨日遊行有150萬人參與是「合理、甚至是較保守的推算」。他續稱，警方以最高峰期定點評估遊行人數，是嚴重低估參與遊行人數，令政府及中央掌握錯誤消息。

遊行者如「水流」 難以單一時地估算

同樣有參與遊行的理大電子工程講座教授謝智剛稱，警方的人數評估是基於在固定地點下以當時在場的人數推算。但他指出，遊行人數猶如「水流」，不能單以某特定時段及地點估算，認為有關推算方法錯誤，容易低估遊行參與人數。

謝智剛以昨日遊行作例，隊伍除行經軒尼詩道，警方還開放駱克道、謝斐道等道路，開放的行車線明顯較上次多，若以銅鑼灣鵝頸橋作觀察點，以全日遊行8小時計算，假定「平均人流」每2秒有100人走過鵝頸橋一點，估計遊行人數約有126萬。但他強調計算方法亦有一定誤差，要由確實的影像片段驗證。

（反修例風暴）