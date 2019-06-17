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沿途店舖提供冰水紙花

【明報專訊】「我們希望為香港人打氣」，昨午民陣發起的反修例遊行，遊行人潮再次迫爆銅鑼灣及灣仔一帶，沿途有食店在門外為遊行者提供冰水解渴，另有不願上鏡的連鎖香水店員工自發在門外擺放白紙及紙花，讓人悼念前日在太古廣場外墮樓的示威者。這些店舖的員工說，這些行動非為政治立場而做，而是希望為港人打氣。

店員稱不了解修例 盼消暑打氣

銅鑼灣謝斐道的食店「8鍋」，自遊行開始後便在店外放置兩壺冰水，店員更不時檢查水壺補給，該店員自言「對修例了解不深」，沒明顯政治取態，但「見天氣熱，希望為大家消暑打氣」。

銅鑼灣一間連鎖香水店的店員則自發在門外放置白紙及紙花，店員強調行動不代表公司立場，只希望方便遊行者取用，為日前墮樓的示威者送上心意。被問到生意有否受影響，店員說早上仍有客人光顧，但下午遊行開始後人潮擠擁，「生意較平常的周日少約七成」。

記者昨日沿途所見，灣仔及銅鑼灣一帶多間藥房生意淡靜，藥房員工婉拒受訪，另有珠寶店落閘；不過便利店及飲料店則甚為旺場，甚至出現迫爆場景，不少遊行者沿途購買冰水或冰凍飲料解渴。另外，有多輛的士停泊在灣仔莊士敦道一帶，有的士司機表示，至昨午4時接更後因道路阻塞「無開過單，起碼不見六七百元」，深感無奈，認為遊行者及政府「各有自己立場」，但不希望有人長期堵路影響民生。

（反修例風暴）

相關字詞﹕逃犯條例

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