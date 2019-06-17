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撤「三罷」民陣致歉 籲今續集會

【明報專訊】民陣因政府宣布暫緩修訂《逃犯條例》，取消今日（17日）的「三罷」行動，惹來不滿及批評。民陣召集人岑子杰昨在遊行前，向已為罷工罷課罷市做準備的市民致歉。他說，因應最新形勢，民陣支持民眾自發「三罷」，又呼籲市民參與團體今日在中環及金鐘一帶的集會。

設街站商未來策略

岑子杰稱，前日（15日）政府宣布暫緩修例，當日收到許多市民意見，故決定今日不發起三罷，但仍支持民間自發行動；民陣今日早上9時至晚上7時會在金鐘中信大廈對出的龍匯道設立資訊站，檢討及討論未來策略，集思廣益。

民陣重申，政府必須撤回修例，亦要求收回警方將上周三的警民衝突定性為暴動的決定，為整個運動取回公道。

職工盟大學生續推三罷

職工盟呼籲市民今日罷工，出席中信大廈對出龍匯道的集會，職工盟總幹事蒙兆達表示，尊重民陣決定，但不少市民已請假或決定罷工，或仍想就事件繼續表態，故希望給予他們一個渠道。

參與遊行的大學生林小姐說，若政府不願撤回修例，「會繼續用自己方式抗爭」，即使民陣取消「三罷」，自己仍會堅持，「抗爭是一個過程，不是站出來一日就可以」。

另外，8間大專院校包括中大、科大、浸大、理大、城大、恒大、教大和演藝學院的學生組織，發起明天「三罷」，希望迫使政府回應港人訴求。

中大學生會常務幹事兼學聯署理常委會主席陳偉霖指出，前日林鄭月娥完全沒回應大專學界對撤回修例的訴求，又稱警方上周三「清場行動」是「天公地義」，是完全不能接受，故希望透過「三罷」迫使政府回應大專界訴求，包括要求政府撤回修例、收回警方將上周三的警民衝突定性為暴動的決定、交代警察濫權等行為，以及停止追究有關衝突的任何罪行。

（反修例風暴）

相關字詞﹕逃犯條例 三罷 民陣

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