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頭盔眼罩諷濫武 撤回下台聲響遍

【明報專訊】民陣相隔一周再發起遊行，貫穿遊行隊伍的是「撤回」及「下台」兩個口號，亦有市民自製標語，甚至戴上頭盔和眼罩遊行；自昨午起黑衣人潮擠滿各區港鐵站，有港鐵車長廣播請大家代他遊行，又說「香港加油」，獲市民封「良心車長」。

明報記者

繪畫教師口罩畫血漬

昨日遊行對伍中，幾乎只聽到「撤回」、「下台」兩句口號。大多市民以紙皮、白紙自製簡單標語，主要訴求包括要求撤回修例、特首林鄭月娥下台、抗議警方濫權等。30歲繪畫教師胡先生手持油畫遊行，畫有戴白色帽的警察，諷刺政府和執法人員「黑白顛倒」；他又戴着畫上血漬的口罩，抗議警方用過分武力。

不少市民亦戴上頭盔和眼罩遊行，表達對警方在周三（12日）使用武力清場的不滿。40歲的梁女士和友人雖未出席12日的集會，但他們特意買頭盔和眼罩出席遊行。她說在網上看着警察狙擊手無寸鐵的示威者，覺得非常憤怒；又有感日後在香港遊行，可能都要「全副武裝」應付警方武力。

當遊行隊伍抵達於添美道的終點後，有人在物資站向遊行者派餅乾和水等，亦有人在終點回收廢物。

港鐵車長廣播「代我遊行」

由昨日中午起開始，各區港鐵線和巴士站都擠滿參與遊行的黑衣人潮。多名市民稱，乘港鐵準備到維園參加遊行時，有車長廣播稱因工作而不能去遊行，「麻煩大家代我去，堅持到底，香港人要加油」。車廂內隨即起哄，不少人歡呼拍掌，有人感動落淚，有人更形容他為「良心車長」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕港鐵 民陣 反修例大遊行

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