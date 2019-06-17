要聞
下一篇 上一篇

新移民 製英文口號 盼遊客關注

【明報專訊】昨遊行有居港外國人之餘，也有來自內地的新移民參加，更自製英文版示威口號，如「STOP SHOOTING HK PEOPLE」（停止射擊港人），盼令途經遊客關注香港情况。

來自澳洲的Michael從事銀行業，來港6年，昨日首次在港遊行，他說不接受警方上周三對示威者發射橡膠彈，激發他站出來，「希望陪伴香港人見證歷史時刻」。遊行隊伍中亦有從事傳媒行業的英籍港人Simon與太太及兩歲女兒，他說回流10年，「香港是我的根」，自言因從小在英國長大，不諳中文而感遺憾，故會送女兒到本地學校讀書「學好廣東話」。他批評特首林鄭月娥自居「母親」對待港人，「她是一個只關心自己政治前途的母親」。

英籍港人批林鄭只顧前途

年約50歲的楊女士來自浙江，10多歲時來港，她說以往有參加七一遊行及六四燭光晚會，「但從未試過自製示威道具」。她昨坐在銅鑼灣站外一帶展示標語，「以往爭取普選，我會覺得不算太關自己事」，但今次深感憤怒，「香港人只想要自由、想安居樂業，為何這麼基本的要求都不行？」她說不信任內地司法制度，認為港府一定要撤回修訂，又說上周日因外遊而不在港，「今次無論年輕人有任何行動，我都希望會企在前面保護他們」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕逃犯條例

上 / 下一篇新聞

示威者叫下台 林鄭發稿道歉 黑衣白花 百萬人喊撤回 民陣稱近200萬人 警稱約33.8萬
示威者叫下台 林鄭發稿道歉 黑衣白花 百萬人喊撤回 民陣稱近200萬人 警稱約33.8萬
黑海遊行8小時 千人留守政總外 民陣列五大訴求 下一步視乎林鄭回應
黑海遊行8小時 千人留守政總外 民陣列五大訴求 下一步視乎林鄭回應
林鄭道歉泛民不收貨 醞釀予下台「死線」
林鄭道歉泛民不收貨 醞釀予下台「死線」
政府稱無重啟時間表 田北辰：方案等同不存在
政府稱無重啟時間表 田北辰：方案等同不存在
33人遊行不適送院 1危殆
33人遊行不適送院 1危殆
站崗軍裝警減 鐵馬陣變膠帶陣 消息：改便衣執勤 免挑起情緒
站崗軍裝警減 鐵馬陣變膠帶陣 消息：改便衣執勤 免挑起情緒
多團體設熱線 紅會接70求助
多團體設熱線 紅會接70求助
衝突雙方皆有好友 公院醫生嘆為難
衝突雙方皆有好友 公院醫生嘆為難
遊行年輕一代有話說
遊行年輕一代有話說
對人還有希望 對政府沒有 19歲田小姐（右一）
對人還有希望 對政府沒有 19歲田小姐（右一）
我是中國人 討厭中央打壓 17歲中五生梁同學（前）
我是中國人 討厭中央打壓 17歲中五生梁同學（前）
6月9日前 我是井底之蛙 19歲Cohen
6月9日前 我是井底之蛙 19歲Cohen
花海誌哀 紙條送心聲 人龍悼墮樓雨衣客
花海誌哀 紙條送心聲 人龍悼墮樓雨衣客
中聯辦指修例初心正確 遭抹黑干預 王志民見人代政協 籲支持特首渡難關
中聯辦指修例初心正確 遭抹黑干預 王志民見人代政協 籲支持特首渡難關
葉劉: 政府未來一年失能量
葉劉: 政府未來一年失能量
工聯會美領館抗議干預
工聯會美領館抗議干預
寧上街不慶節 爸爸攜幼爭平反「暴動」
寧上街不慶節 爸爸攜幼爭平反「暴動」
撐杖婦 心痛學生流血 腿痺續遊行
撐杖婦 心痛學生流血 腿痺續遊行
首上街公僕 「不走出來 孩子無將來」
首上街公僕 「不走出來 孩子無將來」
50校友 「恥與林鄭為伍」
50校友 「恥與林鄭為伍」
夏志誠 籲勿妖魔化執法者
夏志誠 籲勿妖魔化執法者
頭盔眼罩諷濫武 撤回下台聲響遍
頭盔眼罩諷濫武 撤回下台聲響遍
撤「三罷」民陣致歉 籲今續集會
撤「三罷」民陣致歉 籲今續集會
沿途店舖提供冰水紙花
沿途店舖提供冰水紙花
兩學者指警低估人數 稱最少150萬
兩學者指警低估人數 稱最少150萬
港鐵飛站巴士改道 黑衣人潮迫爆港島
港鐵飛站巴士改道 黑衣人潮迫爆港島
「保衛香港」直幡掛獅山
「保衛香港」直幡掛獅山
譴責港警 為港墮斃示威者默哀 海外40市聲援 台北萬人集會
譴責港警 為港墮斃示威者默哀 海外40市聲援 台北萬人集會
特朗普擬G20向習提港示威
特朗普擬G20向習提港示威
羅永聰：「暫緩」「撤回」實際分別不大
羅永聰：「暫緩」「撤回」實際分別不大
陳淑莊：街站製花 「最輕量」工作
陳淑莊：街站製花 「最輕量」工作
劉夢熊：林鄭如對習近平「高級黑」
劉夢熊：林鄭如對習近平「高級黑」