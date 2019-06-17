新移民 製英文口號 盼遊客關注

來自澳洲的Michael從事銀行業，來港6年，昨日首次在港遊行，他說不接受警方上周三對示威者發射橡膠彈，激發他站出來，「希望陪伴香港人見證歷史時刻」。遊行隊伍中亦有從事傳媒行業的英籍港人Simon與太太及兩歲女兒，他說回流10年，「香港是我的根」，自言因從小在英國長大，不諳中文而感遺憾，故會送女兒到本地學校讀書「學好廣東話」。他批評特首林鄭月娥自居「母親」對待港人，「她是一個只關心自己政治前途的母親」。

英籍港人批林鄭只顧前途

年約50歲的楊女士來自浙江，10多歲時來港，她說以往有參加七一遊行及六四燭光晚會，「但從未試過自製示威道具」。她昨坐在銅鑼灣站外一帶展示標語，「以往爭取普選，我會覺得不算太關自己事」，但今次深感憤怒，「香港人只想要自由、想安居樂業，為何這麼基本的要求都不行？」她說不信任內地司法制度，認為港府一定要撤回修訂，又說上周日因外遊而不在港，「今次無論年輕人有任何行動，我都希望會企在前面保護他們」。

（反修例風暴）