首上街公僕 「不走出來 孩子無將來」

80後的陳太（化名）與丈夫帶同一年級和二年級的孩子，首次參加與修例相關的遊行。身為公務員的陳太起初覺得修改法例是好事，但當看到6．12衝突，她哽咽說「為何是由學生保護我們，而不是我們保護他們」，決定走出來為下一代發聲。

現時再問自己，陳太說不知道政府提出修例或6．12衝突中警察是否正確，她沒明確立場，但認為當社會大部分市民對修例有意見，「你（政府）都不聽，我覺得這時候都不走出來，我們的小朋友不會有將來」。陳太覺得特首需聽民意及回應。

23歲精神科護士李先生從未參加任何遊行集會，認為這種形式表達意見無效。但6月12日他從新聞看到有人中槍受傷，背負醫護使命感下深受感動。看着平常膽子較小的朋友走出來中了催淚彈，加上前日特首林鄭月娥在記者會「Don't give a shxt（什麼都不理）」，他認為若今次遊行人數比上次少，會令政府有港人容易「收貨」的錯覺。

用近5小時完成遊行，李認為過程十分辛苦，但見傷殘者亦上街，覺得自己難找藉口說累。他對港人有凝聚力、追求同一目標的力量感動，未來若有支持的議題，或會再遊行。

（反修例風暴）