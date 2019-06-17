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寧上街不慶節 爸爸攜幼爭平反「暴動」

【明報專訊】昨日是父親節，不少人「一家大細」現身遊行隊伍。有父親看到6．12衝突中警方對年輕示威者使用過分武力感心痛，要求政府撤回條例及收回暴動定性。

「這就暴動 還有人敢遊行？」

33歲社工黎先生帶同兩歲女兒及兩個月兒子參與遊行。他說作為父親，見到警方在6．12衝突對示威者使用過分武力，包括射擊頭部，當中不少年輕人與婦女手無寸鐵，「覺得好心痛」。他體諒年輕人抗爭，因政府毫不聆聽市民意見，亦欣賞年輕人勇氣，「他們是為不願行出來的人表達意見」。黎先生要求政府撤回條例並收回暴動定性，「這樣就暴動，這還可以？以後還有人敢出來遊行？」他擔憂子女的未來，今次是為子女走出來。

六旬漢毛筆直幡悼死者

60歲的曾先生與28歲兒子一同遊行，昨日是父親節，但他感「香港比較重要，父親節不慶祝都無所謂」。曾先生曾有寫毛筆字習慣，已多年沒執筆，前日得悉有示威者身亡，「好想為他寫一些字」，故製作「安息吧，讓我們實踐你的路」直幡，又繫上紙花以示悼念。他的兒子認為，前日特首在記者會上堅持只是暫緩而非撤回，企圖維持自己管治威信，眾多市民遊行反對她的施政，至今她不肯下台是厚顏無恥。

45歲關先生有參與上周日的遊行，他昨首次帶同太太和中四兒子參加。他昨先到太古廣場外悼念死者，覺得年輕人太衝動，不值得輕生。他說自己比死者年長10多歲，「睇番轉頭，自己沒做過任何事幫香港或這一代」，非常內疚，故與同輩朋友不約而帶同下一代出來。關先生認為，政府宣佈暫緩是政治伎倆、緩兵之計，要求真正撤回。他又說，6．12衝突中警力對事件的定性都是顛倒是非，故今次一家三口出來。

明報記者

（反修例風暴）

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