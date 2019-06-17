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葉劉: 政府未來一年失能量

【明報專訊】特首林鄭月娥前日宣布暫緩《逃犯條例》修訂，行政會議成員葉劉淑儀昨日在無綫節目《講清講楚》上指出，「暫緩等同撤回」，同意政府誤判形勢，認為政府未來一年不會有能量推動具爭議的條例。另一行會成員湯家驊則在商台節目《政好星期天》稱，「社會公義輸了一仗給政治」。

湯家驊承認，自己當初低估了修例涉及政治的嚴重程度，指事件涉及近年不少市民對政府的不信任，這並非現屆政府造成或輕易可以扭轉。他呼籲港人，應以尊重態度看待內地司法制度，香港若持續意見兩極化，會更難爭取中央信任，難以取信北京願落實普選特首，甚至令一國兩制無機會在2047年後延續。湯家驊又指出，如有法官參加反修例聯署是因認為不能無私無懼處理案件，對方就沒條件做法官，因是背棄整個法律制度、法治原則和港人信任，應該辭職。

指解說小冊子如教科書 「一句口號KO你」

葉太則批評，政府向市民解說工作太差，「我上星期才收到這些政府解釋（修例）的小冊子，像整本教科書般，誰人會看得明？」對於政府解釋要先給律政司審閱，她說政府工作嚴謹，但市民不會有興趣看，「今時今日要打民意戰，別人一句口號、一個標題、一幅圖都K.O.（打敗）你」。

葉太同意政府誤判形勢，「估不到12日（上周三）的衝突是頗震撼」，又指政府一直有聽意見，多次修改內容，但仍無法消除市民恐懼。她認為若政府早點評估，即使有建制派支持亦敵不過民意，應可更早在6月初，通知不立法。

葉太又多次強調，「暫緩等同撤回」，因如要開放式諮詢，本屆立法會任期內將不夠時間處理，認為政府未來一年都不會有能量推動具爭議的條例，亦不打算再推條例。

（反修例風暴）

相關字詞﹕撤回 《逃犯條例》修訂 《逃犯條例》 湯家驊 葉劉淑儀

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