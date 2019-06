中聯辦指修例初心正確 遭抹黑干預 王志民見人代政協 籲支持特首渡難關

明報記者

路透社昨日報道,引述「一個在北京跟中央領導有聯繫,並定期跟高官見面的消息來源」稱,北京「如今對林鄭月娥的能力有嚴重懷疑」(Beijing now had severe doubts about Lam's capabilities)。譚耀宗表示,在會上感受到,中聯辦沒有質疑特區政府的做法,認為其他謠言會不攻自破。

外交部駐港特派員公署昨發聲明,指有關負責人就個別外媒妄評香港特區暫緩修訂逃犯條例,作不實報道,提出嚴正交涉,闡明有關事實和立場。負責人強調,國務院港澳辦、外交部、中聯辦、外交部駐港公署均在第一時間發表談話,明確表示,中央對特首宣布暫緩修例工作表示支持、尊重和理解,將繼續堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政,維護國家主權、安全和發展利益,維護香港長期繁榮穩定。

指傳媒無建制聲音「為何管不了」

中聯辦昨與200多名人代、政協等會面。據了解,王志民會上不點名批評有人在特首宣布暫緩修例前「爭出鏡」亂說話,質疑人們與傳媒率先表達有關信息是沒想清楚;又提及建制陣營的聲音未能透過傳媒表達,提到傳媒老闆多是商人,質疑為何「管不了」有關報道。

譚耀宗會後引述,指暫緩修例有利於日後繼續修訂工作,有利於紓緩社會矛盾,亦有利於揭露反對勢力真實目的並不是反修例,而是反對政府。他引述4個中央部門同時就政府暫緩修例發聲明做法罕有,當中的關鍵詞是中央對於林鄭月娥的決定表示尊重、理解和支持,表明中央對特首的支持,對她尊重、理解和信任。

指暫緩利揭露反政府真目的

據了解,王志民與在場的中聯辦副主任在席間向與會者鞠躬,感謝各人過去一個月來的努力,又說愛國陣營要團結,遇上難關要愈加團結,以前所未有的團結克服問題;又呼籲大家走入校園多向青年解釋修例初衷,強調過程比結果重要。消息人士引述,王志民稱中央堅定支持維護香港繁榮穩定,反對外國干擾、反暴力、一如既往支持特首依法施政。

(反修例風暴)