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中聯辦指修例初心正確 遭抹黑干預 王志民見人代政協 籲支持特首渡難關

【明報專訊】政府前日暫緩《逃犯條例》修訂後，中聯辦昨日與港區人大代表、全國政協委員、省級政協等開會談及今次事件。中聯辦主任王志民會上談話約1小時，全國人大常委譚耀宗會後引述，中央對特首林鄭月娥暫緩修例的做法表示尊重、理解和支持，又呼籲港區人代政協支持特首，共同團結渡過難關，幫助特區政府依法施政；中聯辦強調修例初心正確，但外國勢力干預和抹黑令事件變得複雜。

明報記者

路透社昨日報道，引述「一個在北京跟中央領導有聯繫，並定期跟高官見面的消息來源」稱，北京「如今對林鄭月娥的能力有嚴重懷疑」（Beijing now had severe doubts about Lam's capabilities）。譚耀宗表示，在會上感受到，中聯辦沒有質疑特區政府的做法，認為其他謠言會不攻自破。

外交部駐港特派員公署昨發聲明，指有關負責人就個別外媒妄評香港特區暫緩修訂逃犯條例，作不實報道，提出嚴正交涉，闡明有關事實和立場。負責人強調，國務院港澳辦、外交部、中聯辦、外交部駐港公署均在第一時間發表談話，明確表示，中央對特首宣布暫緩修例工作表示支持、尊重和理解，將繼續堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。

指傳媒無建制聲音「為何管不了」

中聯辦昨與200多名人代、政協等會面。據了解，王志民會上不點名批評有人在特首宣布暫緩修例前「爭出鏡」亂說話，質疑人們與傳媒率先表達有關信息是沒想清楚；又提及建制陣營的聲音未能透過傳媒表達，提到傳媒老闆多是商人，質疑為何「管不了」有關報道。

譚耀宗會後引述，指暫緩修例有利於日後繼續修訂工作，有利於紓緩社會矛盾，亦有利於揭露反對勢力真實目的並不是反修例，而是反對政府。他引述4個中央部門同時就政府暫緩修例發聲明做法罕有，當中的關鍵詞是中央對於林鄭月娥的決定表示尊重、理解和支持，表明中央對特首的支持，對她尊重、理解和信任。

指暫緩利揭露反政府真目的

據了解，王志民與在場的中聯辦副主任在席間向與會者鞠躬，感謝各人過去一個月來的努力，又說愛國陣營要團結，遇上難關要愈加團結，以前所未有的團結克服問題；又呼籲大家走入校園多向青年解釋修例初衷，強調過程比結果重要。消息人士引述，王志民稱中央堅定支持維護香港繁榮穩定，反對外國干擾、反暴力、一如既往支持特首依法施政。

（反修例風暴）

相關字詞﹕譚耀宗 逃犯條例修訂 王志民 中聯辦

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