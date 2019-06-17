要聞
下一篇 上一篇

花海誌哀 紙條送心聲 人龍悼墮樓雨衣客

【明報專訊】一朵朵鮮花、紙花在太古廣場外堆積如山，一個個身穿黑衣的市民在場鞠躬、上香、默哀，昨日下午更一度出現長長人龍。有人痛哭流淚，情緒久久未能平復，有人默默在旁摺花以表心意，有人派發白絲帶及寫着「反送中」的單張，廣場外貼滿眾人心聲的紙張，願死者安息。

一名35歲姓梁、身穿寫有抗議字句雨衣的男子前日（15日）於金鐘太古廣場墮樓後送院不治，當時旁邊掛有一幅寫上「反送中」及「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台」等字句的橫額。昨日不少市民於太古廣場外悼念死者及寫下紙條，不少家長帶同小孩獻花，一行數十人的中學生中，有女生哭得滿臉通紅，旁人送上紙巾，亦有中年男子坐在一旁，不斷用手擦拭眼晴。他們都用紙張寫下心聲，「我們為你走下去」、「香港人永不放棄」。

下午一度出現長長人龍，即使人龍已到高等法院甚至更後，不少市民仍默默有秩序地排隊等候獻花或上香。現場有市民自發圍在一起摺花、派白絲帶及「反送中」單張；有市民在場掛上死者曾穿上的同款黃色雨衣，畫起油畫，現場亦傳來佛經及聖詩。隨民陣遊行開始，警方開放行車路，大批市民湧至，白花堆在行車路旁。

小店捐2000朶白花

另外，多名市民昨日於金鐘政總外俗稱「連儂牆」的地方，手摺元寶及持白蠟燭，哀悼死者。負責人林正軒稱，憑弔是基本責任，他稱有小店分別捐出約2000朵白花，以及逾千白蠟燭供憑弔，市民反應則是悲哀、有心。

記者昨午3時起於中環擺花街一帶觀察，有花檔檔主稱昨晨9時起已有大批市民到場買白花，檔內50至60支白花，如玫瑰或白菊花等，「開店兩小時內售清」。在威靈頓街一帶，有花店九折出售荷蘭白玫瑰，稱「 大家都是香港人，希望支持一下」，亦表明不接受政府只暫緩修例，「 民意好清晰要撤回，修例對大家無好處」。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

示威者叫下台 林鄭發稿道歉 黑衣白花 百萬人喊撤回 民陣稱近200萬人 警稱約33.8萬
示威者叫下台 林鄭發稿道歉 黑衣白花 百萬人喊撤回 民陣稱近200萬人 警稱約33.8萬
黑海遊行8小時 千人留守政總外 民陣列五大訴求 下一步視乎林鄭回應
黑海遊行8小時 千人留守政總外 民陣列五大訴求 下一步視乎林鄭回應
林鄭道歉泛民不收貨 醞釀予下台「死線」
林鄭道歉泛民不收貨 醞釀予下台「死線」
政府稱無重啟時間表 田北辰：方案等同不存在
政府稱無重啟時間表 田北辰：方案等同不存在
33人遊行不適送院 1危殆
33人遊行不適送院 1危殆
站崗軍裝警減 鐵馬陣變膠帶陣 消息：改便衣執勤 免挑起情緒
站崗軍裝警減 鐵馬陣變膠帶陣 消息：改便衣執勤 免挑起情緒
多團體設熱線 紅會接70求助
多團體設熱線 紅會接70求助
衝突雙方皆有好友 公院醫生嘆為難
衝突雙方皆有好友 公院醫生嘆為難
遊行年輕一代有話說
遊行年輕一代有話說
對人還有希望 對政府沒有 19歲田小姐（右一）
對人還有希望 對政府沒有 19歲田小姐（右一）
我是中國人 討厭中央打壓 17歲中五生梁同學（前）
我是中國人 討厭中央打壓 17歲中五生梁同學（前）
6月9日前 我是井底之蛙 19歲Cohen
6月9日前 我是井底之蛙 19歲Cohen
中聯辦指修例初心正確 遭抹黑干預 王志民見人代政協 籲支持特首渡難關
中聯辦指修例初心正確 遭抹黑干預 王志民見人代政協 籲支持特首渡難關
葉劉: 政府未來一年失能量
葉劉: 政府未來一年失能量
工聯會美領館抗議干預
工聯會美領館抗議干預
寧上街不慶節 爸爸攜幼爭平反「暴動」
寧上街不慶節 爸爸攜幼爭平反「暴動」
撐杖婦 心痛學生流血 腿痺續遊行
撐杖婦 心痛學生流血 腿痺續遊行
首上街公僕 「不走出來 孩子無將來」
首上街公僕 「不走出來 孩子無將來」
50校友 「恥與林鄭為伍」
50校友 「恥與林鄭為伍」
夏志誠 籲勿妖魔化執法者
夏志誠 籲勿妖魔化執法者
新移民 製英文口號 盼遊客關注
新移民 製英文口號 盼遊客關注
頭盔眼罩諷濫武 撤回下台聲響遍
頭盔眼罩諷濫武 撤回下台聲響遍
撤「三罷」民陣致歉 籲今續集會
撤「三罷」民陣致歉 籲今續集會
沿途店舖提供冰水紙花
沿途店舖提供冰水紙花
兩學者指警低估人數 稱最少150萬
兩學者指警低估人數 稱最少150萬
港鐵飛站巴士改道 黑衣人潮迫爆港島
港鐵飛站巴士改道 黑衣人潮迫爆港島
「保衛香港」直幡掛獅山
「保衛香港」直幡掛獅山
譴責港警 為港墮斃示威者默哀 海外40市聲援 台北萬人集會
譴責港警 為港墮斃示威者默哀 海外40市聲援 台北萬人集會
特朗普擬G20向習提港示威
特朗普擬G20向習提港示威
羅永聰：「暫緩」「撤回」實際分別不大
羅永聰：「暫緩」「撤回」實際分別不大
陳淑莊：街站製花 「最輕量」工作
陳淑莊：街站製花 「最輕量」工作
劉夢熊：林鄭如對習近平「高級黑」
劉夢熊：林鄭如對習近平「高級黑」