花海誌哀 紙條送心聲 人龍悼墮樓雨衣客

一名35歲姓梁、身穿寫有抗議字句雨衣的男子前日（15日）於金鐘太古廣場墮樓後送院不治，當時旁邊掛有一幅寫上「反送中」及「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台」等字句的橫額。昨日不少市民於太古廣場外悼念死者及寫下紙條，不少家長帶同小孩獻花，一行數十人的中學生中，有女生哭得滿臉通紅，旁人送上紙巾，亦有中年男子坐在一旁，不斷用手擦拭眼晴。他們都用紙張寫下心聲，「我們為你走下去」、「香港人永不放棄」。

下午一度出現長長人龍，即使人龍已到高等法院甚至更後，不少市民仍默默有秩序地排隊等候獻花或上香。現場有市民自發圍在一起摺花、派白絲帶及「反送中」單張；有市民在場掛上死者曾穿上的同款黃色雨衣，畫起油畫，現場亦傳來佛經及聖詩。隨民陣遊行開始，警方開放行車路，大批市民湧至，白花堆在行車路旁。

小店捐2000朶白花

另外，多名市民昨日於金鐘政總外俗稱「連儂牆」的地方，手摺元寶及持白蠟燭，哀悼死者。負責人林正軒稱，憑弔是基本責任，他稱有小店分別捐出約2000朵白花，以及逾千白蠟燭供憑弔，市民反應則是悲哀、有心。

記者昨午3時起於中環擺花街一帶觀察，有花檔檔主稱昨晨9時起已有大批市民到場買白花，檔內50至60支白花，如玫瑰或白菊花等，「開店兩小時內售清」。在威靈頓街一帶，有花店九折出售荷蘭白玫瑰，稱「 大家都是香港人，希望支持一下」，亦表明不接受政府只暫緩修例，「 民意好清晰要撤回，修例對大家無好處」。

（反修例風暴）