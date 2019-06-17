6月9日前 我是井底之蛙 19歲Cohen

以前只留意香港的事，沒有想過國際上有這麼多聲音在聲援香港，再看外國的民主運動，例如韓國的光州事件，才知道自己是井底之蛙，現在從井底走出來。我第一次認識光州學運是看電影《逆權司機》，6月9日之後，我翻看這部電影時『標了眼水』……不明白為什麼香港這麼自由，都會發生警察使用催淚彈、不合比例武力的事，政府完全漠視民意。

6月12日，我在立法會『煲底（示威區）』架起三角鐵馬，限制警方的移動。我當時不是在最前線，之後有示威者號召才有人衝前，我才慢慢向前進……後來警方與示威者對峙，施放催淚彈，我才離開，完全沒有丟過磚頭，只丟了一粒警方施放的催淚彈回去。

我原本沒有想過走到前線，但我嘗試退後時，見到一大群示威者向前衝，給予我勇氣一起衝。港府漠視和理非的訴求，才迫使整個香港……現在是官逼民反。

我讀小學時，以為香港好自由、好多元，香港是多姿多采的城市；但現在是政府搞亂香港，對香港很失望，但我對香港好有希望，因很多年輕人第一次站出來，這是年輕一代的戰爭。

（反修例風暴）